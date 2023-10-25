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كارثة بالأسواق الأوروبية.. حقن مغشوشة لعلاج مرضى السكري

السكري
أرشيفية
أ أ


سادت حالة من الجدل والرعب، عقب تحذير السلطات الصحية الأوروبية والفرنسية الصيادلة من انتشار حُقَن مغشوشة.

حقن مغشوشة بأوروبا:

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 وتحمل الحقن المغشوشة اسم "أوزمبيك"، وهو علاج لمرض السكري يُستخدم كذلك لإنقاص الوزن.

وبحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (ANSM) في مذكرة موجهة إلى الصيادلة والمستشفيات "كإجراء احترازي، ندعو مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد إلى توخي الحذر.

وأوضحت أنه لم يُسجّل بعد أي بلاغ بهذا الخصوص في فرنسا، ولكن «من المهم التحقق من إمكانية تتبع الرقم التسلسلي أثناء التوزيع.

وكانت  وكالة الأدوية الأوروبية قد أعلنت  أنه رصد لدى بعض تجار الجملة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حُقَن تحمل بصورة مزيفة اسم اوزمبيك، وهو دواء يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

العجيب أنه كتب على الحقن المغشوشة أنها صُنعت في ألمانيا، لدى موزعين في ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة، بحسب وكالة الأدوية الأوروبية.

وأظهرت حقن أوزمبيك المزورة أرقاماً تسلسلية غير نشطة عندما مُررت عبر الماسح الضوئي.

وأشارت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أن السلطات الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي والشرطة فتحت تحقيقاً في ما حصل.

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