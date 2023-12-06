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قصور القلب.. تعرف على علامات الإنذار المبكرة وطرق العلاج

القلب - علاج
العديد من العلامات لقصور القلب تظهر مبكرًا
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كشف طبيب عن أبرز الأعراض المبكرة التي قد تشير إلى وجود قصور في القلب.
وهذه الحالة تعني عجز القلب عن ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح، مما يشير إلى الحاجة لبعض الدعم لمساعدته على العمل بشكل أفضل.اضافة اعلان

ما هي العلامات المبكرة لقصور القلب؟

وقال البروفيسور أنتوني ماثور، طبيب القلب وأمين مؤسسة خلايا القلب ببريطانيا، إن أحد المؤشرات الملحوظة هو الشعور بضيق التنفس، خاصة أثناء النشاط البدني ولكن أيضًا أثناء الراحة. 
ولفت أيضًا إلى مؤشر رئيسي آخر لوجود قصور محتمل في القلب وهو الشعور بتعب وضعف غير عادي، بحسب صحيفة "إكسبريس". 
وفي حالة قصور القلب، قد يواجه القلب تحديات في توفير ما يكفي من الأوكسجين والمواد المغذية للجسم، مما يؤدي إلى عدم كفاية إمدادات الدم إلى الأعضاء والعضلات الحيوية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى شعور ساحق بالتعب. 

التورم وعدم انتظام ضربات القلب 

بالإضافة إلى ذلك، يعد التورم علامة مبكرة حيث قد يحتفظ الجسم بالسوائل، مما يتسبب في تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو البطن. 
ويعد عدم انتظام ضربات القلب أو سرعتها علامة إنذار مبكر أخرى يجب الانتباه إليها. 
كما قد يشير السعال المستمر المصحوب بالدم والصفير إلى تراكم السوائل في الرئتين. 
ويعد التعرف على هذه العلامات مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية لطلب المساعدة في الوقت المناسب. 
وفي حين أن هذه الأعراض يمكن أن تترافق مع مشاكل صحية مختلفة، إذا استمرت أو تفاقمت، فمن المستحسن استشارة الطبيب.

ما الذي يجب فعله عند اكتشاف العلامات التحذيرية لقصور القلب؟

ينصح البروفيسور ماثور قائلاً: إذا لاحظت علامات مبكرة لقصور القلب، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة. من خلال التواصل مع الطبيب، لتحديد السبب الجذري للأعراض من خلال اختبارات الدم أو فحوصات القلب.

ما هو العلاج بالخلايا الجذعية وكيف يمكن أن يعزز صحة القلب بشكل عام؟

أوضح البروفيسور ماثور، أن العلاج بالخلايا الجذعية لفقصور القلب يتضمن استخدام الخلايا الجذعية الخاصة بالشخص لتحسين وظائف القلب، حيث تؤخذ الخلايا الجذعية من نخاع عظام المريض أو الأنسجة الدهنية. 
وبعد معالجة هذه الخلايا، يتم إعادتها إلى القلب للمساعدة في إصلاح الأنسجة التالفة وجعل القلب يعمل بطاقته الطبيعية. 

مزايا استخدام الخلايا الجذعية لمريض قصور القلب

وأشار إلى أن استخدام الخلايا الجذعية لمريض قصور القلب له مزايا مختلفة، إذ أن ذلك يشجع القلب على إصلاح نفسه ونمو أوعية دموية جديدة. تتمتع الخلايا الجذعية أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تهدئ الالتهاب المرتبط غالبًا بقصور القلب.
وعلى عكس عمليات زرع القلب، حيث يتم زرع قلب جديد من متبرع في جسم المريض، فإن العلاج بالخلايا الجذعية يشكل مخاطر أقل للرفض، ويقلل هذا النهج الشخصي من الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة، مما يجعل العلاج أكثر أمانًا وأكثر قابلية للإدارة، وفق قوله.

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