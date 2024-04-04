قصة اكتشاف فيتامين سي.. وأبرز المخاطر الناجمة عن نقصه

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في 4 من إبريل من كل عام، يتم الاحتفال باليوم العالمي لفيتامين سي، المركب الكيميائي، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك – أحد المواد العضوية الرئيسة الضرورية لعمل الجسم الطبيعي.

وتمكن عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي من أصل مجري، ألبرت سانت جيورجي من عزل فيتامين سي لأول مرة في شكل نقي في عام 1928.

لكن اليوم الحقيقي لاكتشاف هذا المركب هو 4 من إبريل 1932، عندما كان الأمريكي تشارلز جلين كينج وزملاؤه من جامعة بيتسبرج، الذين بحثوا عن قصد عن فيتامين سي.

وعثروا عليه في الملفوف، حيث ييترك مادة اعتقدوا أنها تشكل حماية من الاسقربوط، وهو مرض خطير يصيب الأشخاص الذين تفتقر وجباتهم الغذائية إلى الطعام الطازج.





فيتامين سي ومرض الاسقربوط



أهمية فيتامين سي



أضرار فيتامين سي



وفي أوروبا، تم وصف الأعراض الأولى لمرض الاسقربوط في أيام الحروب الصليبية، لكن المرض أصبح كارثة حقيقية للبحارة والمستعمرين، الذين أجبروا على قضاء أسابيع على متن السفن في أعالي البحار.وبحسب المؤرخين، بلغ عدد ضحايا المرض في عصر الاكتشافات الجغرافية الكبرى نحو مليون بحار – أكثر من الذين ماتوا في جميع المعارك البحرية في ذلك الوقت.وتشمل الأعراض نزيف اللثة، وشحوب الجلد وجفافه، وتأخر إصلاح الأنسجة بعد الإصابات الجسدية، وتساقط الشعر، والخمول، والإرهاق، وفقدان العضلات، وآلام الروماتيزم في العظام والمفاصل، وترخي الأسنان وفقدانها.وفي وقت مبكر من القرن الثامن عشر، اقترح بعض الأطباء، بما فيهم الاسكتلندي جيمس ليند، أن سبب مرض الاسقربوط هو نظام غذائي غير متوازن، ولكن لفترة طويلة لم تؤخذ هذه الفرضيات على محمل الجد، لأنه كان سائدًا في الأوساط العلمية أنه نتيجة للعدوى.ويكتسب فيتامين سي أهمية كبيرة تجعله لا غنى عنها لجسم صحي.وقال الدكتورة ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء لصحيفة "إزفيستيا": "يعتبر فيتامين سي أحد أهم الفيتامينات الضرورية للجسم، لأنه يساهم في عمل الدورة الدموية ويحمي منظومة المناعة من البكتيريا الضارة والفيروسات والالتهابات".وأضافت: "كما يشارك في عمليات التمثيل الغذائي الجارية في الجسم؛ ويعزز إنتاج الكولاجين ويزيد من مرونة خلايا الجلد وله تأثير مفيد على الجهاز العصبي. وكل هذا يجعل فيتامين سي ضروريًا لصحة وجمال البشرة والشعر"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".غير أنه مع الإشارة إلى فوائده، فإنه وفق تحذيرها يمكن أن يلحق الضرر أيضًا، فمثلاً يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة والحموضة العالية والحساسية عدم تناوله وبصورة خاصة على معدة فارغة.وتابعت: "يساعد فيتامين سي على زيادة كثافة الدم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب الوريد الخثاري عدم تجاوز الجرعة المسموح بها. وبما أن فيتامين سي قابل للذوبان في الماء، فهو لا يتراكم في الجسم، ويخرج الفائض منه عن طريق البول، لذلك لا فائدة من تناول جرعة زائدة منه".وأشارت الطبيبة، إلى أن المصادر الطبيعية الأساسية لفيتامين سي هي الحمضيات والثمار والبقدونس والفلفل الحلو والطماطم. وتؤدي المعالجة الحرارية وكذلك التجميد إلى فقدان جزء منه.ووفقا لها، فإن الجرعة اليومية من فيتامين سي للنساء تبلغ 75 ملجم، وللرجال 90 ملجم.