قد يكون مميتًا.. 5 أعراض لإصابة الأطفال بالتهاب السحايا تتشابه مع نزلة البرد

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ينتشر التهاب السحايا بين الأطفال، والذي قد يكون في بعض الحالات مميتًـا، دون أن يدرك معظم الآباء أعراضه على الرغم من خطورته الشديدة. اضافة اعلان

إذ يمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية إلى تورم الدماغ، ويمكن أن تتسبب في فقدان السمع أو الرؤية، ومشاكل في الذاكرة، بل وتجبر البعض على بتر أطرافهم.

وتكثر حالات الإصابة في فصل الشتاء، نظرًا لقضاء وقت أطول في الداخل، مما يسمح البكتيريا للانتشار.

ويمكن أيضًا لفيروسات الشتاء الشائعة مثل الأنفلونزا أن تعرض الأشخاص لخطر أكبر، لأن جهاز المناعة يمكن أن يكون ضعيفًا.





التهاب السحايا في الشتاء



الطفح الجلدي لدى الأطفال



ما هي الأعراض الخمسة لالتهاب السحايا عند الأطفال التي يمكن أن تتشابه مع نزلة البرد؟



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وقالت لويز فلاناجان، من جمعية (PHA) المعنية بمكافحة التهاب السحايا في بريطانيا: "يمكن أن يحدث التهاب السحايا في أي وقت من السنة، ولكنه يظهر بشكل متكرر في فصل الشتاء".وأضافت: "إنه مرض خطير، لذا من الضروري أن يكون الجميع أكثر يقظة وأن يدركوا علامات وأعراض الحالة، حيث أن الطفح الجلدي ليس العلامة الوحيدة التي يجب الانتباه إليها".لكن قد يكون من الصعب اكتشاف علامات التهاب السحايا، إذ "يمكن أن تظهر الأعراض بأي ترتيب. وبعضها قد لا يظهر على الإطلاق"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".ويمكن أن تشمل العلامات الشائعة الحمى وبرودة اليدين والقدمين والقيء والنعاس والارتباك والتهيج وألم شديد في العضلات.علاوة على بقع شاحبة في الجلد، طفح جلدي، صداع شديد، وتصلب الرقبة، وكراهية الأضواء الساطعة، والنوبات المرضية.وتحث المؤسسة الخيرية، الآباء على عدم انتظار ظهور الطفح الجلدي إذا اشتبهوا في إصابة طفلهم بالمرض.وقالت: "يمكن أن تتفاقم حالة الطفل المصاب بالتهاب السحايا أو تسمم الدم بسرعة كبيرة. استمر في التحقق منها. ثق بحدسك - احصل على المساعدة الطبية على الفور".الحمىالصداعتصلب الرقبةألم عضليالنعاس