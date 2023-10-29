قبل الإفطار أم بعده؟.. أفضل وقت لتنظيف الأسنان

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حسم أطباء الأسنان أخيرًا الجدل حول أفضل وقت لتنظيف الأسنان بعد الاستيقاظ من النوم.

ووفقًا للدكتور جاي جوشي، الخبير في مجال العناية بالأسنان، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول القهوة والطعام هو أفضل طريقة. اضافة اعلان

وأضاف لصحيفة "مترو ": “يعتبر تنظيف أسنانك بعد الإفطار مفيدًا لصحة الفم لأنه يساعد على حماية أسنانك من الضرر المحتمل الناجم عن الأطعمة والمشروبات الحمضية”.





حماية الأسنان من الأطعمة الحمضية



الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد تناول الطعام



وأوضح أن حماية الأسنان من الأطعمة الحمضية - مثل عصير البرتقال أو القهوة – يؤدي إلى وقف تليين المينا وتلفها.في حين أن الأشخاص الذين يقومون بتنظيف أسنانهم قبل الإفطار قد تكون أسنانهم أكثر عرضة للكسر.الأمر نفسه ينطبق على تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وقت قصير جدًا من تناول الإفطار - حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر للأسنان بسبب حالة المينا الضعيفة.لذا، فإن جوشي يوصي بالانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول طعام الإفطار للحصول على أسنان بيضاء لؤلؤية.وقال: “الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد تناول الطعام يسمح للعابك بالمساعدة في تحييد الأحماض وإعادة تمعدن أسنانك، مما يقلل من خطر التلف”.وأضاف، أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار يمكن أن يقلل أيضًا من الحساسية، التي "تتفاقم" بسبب تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الوجبات، و"يثبط نفسيًا تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات".وأشار إلى أن تنظيف الأسنان بعد الإفطار يمكن أن يخلق حاجزًا نفسيًا ضد تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، وهو أمر مفيد لصحة الفم، "هذا يمكن أن يثبط الأكل المتسرع ويعزز التخطيط الأفضل للوجبات".وحذر جوشي من أن عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام يمكن أن يترك جزيئات الطعام في الفم أو بين الأسنان مما يعزز البكتيريا، وفي نهاية المطاف، البلاك، الذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان وتسوس الأسنان وأمراض اللثة.