الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

في 5 مراحل.. تحويل التجمعات الصحية إلى شركات مستقلة

وزارة الصحة
التجمعات الصحية
أ أ
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تدخل التجمعات الصحية في المرحلة الثانية بعد انطلاقها، حيث يتم تحويلها إلى تجمعات تابعة لشركة الصحة القابضة بدلاً من الوزارة.اضافة اعلان
وقال المصادر المطلعة لصحيفة المدينة، إن المرحلة الثالثة سوف تشهد إنشاء فروع مستقلة للشركة، فيما تتحول في المرحلة الرابعة إلى تجمعات مستقلة تمامًا، وتمتلك أصولاً في الخامسة.


ملكية المرافق والمباني الصحية

والصحة القابضة شركة حكومية صدرت الموافقة على إنشائها بأمر من المقام السامي بهدف تملك المرافق والمنشآت والمباني الصحية وبنائها وتشغيلها، وإدارتها وصيانتها وتطويرها.
وتقدم الشركة جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية والمساندة لحسابها أو لحساب الغير والقيام بجميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الطبية.

تدريب الكوادر البشرية الوطنية

وتعمل على الإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها وتطويرها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
ويحق للشركة القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها في تحقيق أغراضها، وشراء الأصول المادية والمعنوية، وامتلاكها، وتأجيرها، واستئجارها.


إعداد الدراسات الإستراتيجية

والقيام بجميع أنواع الاستثمار الخاصة بها واستثمارها تجارياً وتأهيل الكوادر الصحية والمساندة وتدريبها وتطويرها وإعداد الدراسات الإستراتيجية التطويرية للقطاع الصحي.
وتتولى إعداد نظم المعلومات الصحية والخدمات الإلكترونية وتصميمها وتطويرها وتسويقها، وتطوير خدمات تقنية المعلومات والربط الإلكتروني بين القطاعات الصحية ذات العلاقة.


المشاركة في إدارة الشركات الأخرى

وتؤسس الشركات التابعة بجميع أنواعها، وإدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها، وتوفير الدعم اللازم لها.
امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وتقديم خدمات الطب الاتصالي والزيارات الإلكترونية والوحدات المتنقلة.

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