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في 4أيام فقط.. لن تصدق ما يفعله الكيوي لعقلك!

الكيوي
الكيوي
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كشفت دراسة أن تناول فاكهة الكيوي يمكن أن يؤدي إلى تحسن الحالة المزاجية المنخفضة في غضون أربعة أيام فقط.

فيتامين سي في فاكهة الكيوي اضافة اعلان

وتحتوي فاكهة الكيوي على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يُعرف بقدرته على تحسين الصحة. 
لكن الباحثين يعتقدون أن الفاكهة توفر دفعة أسرع وأطول أمدًا من مكملات فيتامين سي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
أجرى الفريق، من جامعة أوتاجو، نيوزيلندا، تدخلاً غذائيًا لمدة ثمانية أسابيع لـ 155 شخصًا بالغًا يعانون من انخفاض فيتامين سي.

مكملات فيتامين سي وفاكهة الكيوي

وتناول المشاركون إما مكملات فيتامين سي، أو الدواء الوهمي، أو ثمرتين من فاكهة الكيوي يوميًا، ثم أبلغوا عن حيويتهم ومزاجهم وجودة نومهم ونشاطهم البدني عبر استطلاعات الهاتف الذكي.
وأظهرت النتائج، التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، أن فاكهة الكيوي حسنت الحيوية والمزاج خلال أربعة أيام، مع وصول تأثير التعزيز إلى ذروته في حوالي 14-16 يومًا.
من ناحية أخرى، أدت مكملات فيتامين سي إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل طفيف حتى اليوم الثاني عشر.
وأضاف المؤلف الرئيسي الدكتور بن فليتشر: "هذا يساعدنا على رؤية أن ما نأكله يمكن أن يكون له تأثير سريع نسبيًا على ما نشعر به".

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