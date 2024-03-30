في 30 دقيقة فقط.. حل بسيط لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

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كشفت دراسة جديدة عن حل بسيط للتغلب على مشكلة ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن، من خلال تدريبهم على النهوض والتحرك بشكل متكرر.

ونجح التدريب في تقليل وقت الجلوس لمجموعة من كبار السن بما يزيد قليلاً عن 30 دقيقة يوميًا، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة "جاما نتوورك أوبن".





الجلوس يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم



مجموعة الدراسة



وقال الباحثون إن الجلوس أقل أدى إلى انخفاض ما يقرب من 3.5 نقطة في متوسط ضغط الدم لدى كبار السن.وبالمقارنة، فإن زيادة النشاط البدني تؤدي عادة إلى انخفاض متوسط 4 نقاط في ضغط الدم وفقدان الوزن بمعدل 3 نقاط.وقالت الباحثة الرئيسية دوري روزنبرج، الباحث العلمي الكبير في معهد كايزر للأبحاث بواشنطن: "النتائج التي توصلنا إليها واعدة حقًا لأن الجلوس أقل هو التغيير الذي قد يكون أسهل بالنسبة للناس من زيادة النشاط البدني، وخاصة بالنسبة لكبار السن الذين هم أكثر عرضة للعيش مع قيود مثل الألم المزمن أو انخفاض الوظيفة البدنية".ووفقًا للباحثين، فإن كبار السن عادة ما يجلسون ما بين 65% و80% من ساعات يقظتهم، "مثل هذا السلوك المستقر يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والسكري"، بحسب ما أوردت وكالة "يو بي آي".وشملت الدراسة الجديدة 283 من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 89 عامًا.وحصل جميع كبار السن على مكتب قائم على الطاولة، وجهاز لتتبع الأنشطة، و10 جلسات تدريب صحي خلال فترة ستة أشهر.في هذه الجلسات، حدد المشاركون أهدافًا لتقليل الوقت الذي يقضونه في الجلوس.وتلقت المجموعة الضابطة أيضًا تدريبًا صحيًا، ولكنها ركزت على مجالات صحية لا تتعلق بالوقوف أو زيادة النشاط.وتمكن كبار السن من تحسين أنماط جلوسهم، وأدى المزيد من الوقت على أقدامهم إلى تحسين ضغط الدم.