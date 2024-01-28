في يومه العالمي .. معلومات مهمة عن الجذام "أعراضه وطرق العدوى والتشخيص والعلاج"

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يعد مرض الجذام من أمراض المناطق المدارية المهملة، وما زال منتشرا في أكثر من 120 بلداً، حيث يُبلغ عما يزيد على 200 ألف حالة جديدة كل عام.



وبحسب "اليوم"، فإن هناك الكثير من المعلومات التي يجب معرفتها عن هذا المرض في يومه العالمي. اضافة اعلان





معلومات عن الجذام:



طرق العدوى



الأعراض



التشخيص



العلاج



الوقاية من المرض



1- يعرف باسم مرص هانسن عرض مزمن، لا ينتقل بسهولة من شخص لآخر2- تسببه بكتيريا عضوية تدعى "المتفطرة لجذامية"3- 200 ألف إصابة سنوية جديدة يسجلها العالم4- 15 ألف حالة إصابة جديدة ين الأطفال سنويا1- رذاذ الأنف أو الفم ومخالطة شخص مصاب بشكل لصيق ولشهور طويلة2- فترة الحضانة 5 - 7 سنوات3- يتواجد في 120 دولة عالمياطفح جلدي التنميل بالجلد بقعة جلدية باهتة أو حمراء فاقدة الإحساسفحص الأعراض سريريًاالفحص المجهريفحص البلمرةالجذام مرض يمكن الشفاء منه، ويتكون المقرر العلاجي الموصى به حالياً من ثلاثة أدوية: دابسون ورِيفامبيسِين وكلوفازيمين، ويُشار إلى هذه التوليفة باسم المعالجة المتعددة الأدوية.تبلغ مدة العلاج ستة أشهر بالنسبة للحالة القليلة العُصَيَّات، و12 شهرا بالنسبة للحالة المتعددة العُصَيَّات، وتقضي المعالجة المتعددة الأدوية على العامل المُمْرض وتشفي المريض.ويمكن أن يساعد التشخيص المبكر والعلاج الفوري على الوقاية من الإعاقة، وما فتئت المنظمة توفر المعالجة المتعددة الأدوية مجاناً، وموّلت هذه المعالجة المجانية في بادئ الأمر مؤسسة نيبون، ومنذعام 2000، يجري التبرَّع بها من خلال اتفاق مبرم مع احدى شركات الأدوية.لقد ثبت أن الاكتفاء بالكشف عن الحالات وعلاجها بالمعالجة المتعددة الأدوية غير كاف لوقف انتقال المرض، وسعيا من المنظمة إلى تعزيز الوقاية من الجذام، فإنها توصي، رهناً بموافقة الحالة الدالة، بتتبّع مخالطي كل مريض في المنزل، فضلا عن مخالطيه في الأحياء المجاورة والمجتمع، مع إعطاء جرعة واحدة من ريفامبيسين كمعالجة كيميائية وقائية