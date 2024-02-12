في يومه العالمي.. تعرف على أهم النصائح للتعايش مع الصرع

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يُعد اليوم العالمي للصرع؛ الذي تحتفي به دول العالم كل عام خلال شهر فبراير؛ فرصة لزيادة الوعي بمرض الصرع.





تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى



أهم النصائح للتعايش مع الصرع



الأعراض المؤقتة لنوبة الصرع



رفع مستوى الوعي حول مرض الصرع



كما يأتي هذا اليوم للتنبيه إلى كيفية تقديم العلاج للأشخاص الذين يعانون من الصرع كافة، وتعزيز البحث والتعلم والتدريب، ودعم المرضى وأسرهم، وتحسين الخدمات الطبية من خلال الوقاية والتشخيص لهذا المرض؛ الذي يعد اضطرابًا مزمنًا يصيب الدماغ؛ للأشخاص من مختلف الأعمار حيث يتميز بنوبات متكررة قصيرة من الحركة اللاإرادية التي تصيب جزءًا من الجسم أو بأكمله.وبهذه المناسبة، كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن أهم النصائح للتعايش مع مرض الصرع، وذلك على النحو التالي:1 – تجنب التدخين.2 – الحد من الاجهاد والضغط النفسي.3 – عدم اهمال ارتفاع درجة حرارة الجسم.4 – تجنب السهر والحرص على النوم الكافي.5 – الحرص على تناول العلاج الموصوف من الطبيب.6 – استشارة طبيب الاعصاب قبل تناول الأدوية والمكملات الغذائية.7 – التوجه إلى الطوارئ عند ملاحظة تغيرات غير طبيعية في المزاج والسلوك.من ناحيتها، أوضحت وزارة الصحة الأعراض المؤقتة لنوبة الصرع والتي تشمل:1 - فقدان الإدراك أو الوعي.2 - اضطرابات الحركة والإحساس والحالة المزاجية، والتشوش الذهني المؤقت.3 - حركات اهتزازية في الذراعين والساقين، لا يمكن السيطرة عليها.وأشارت إلى أن الحملة العالمية لمكافحة الصرع "الخروج من الظل" أُطلقت في عام 1997م كمشروع مشترك بين منظمة الصحة العالمية والرابطة الدولية لمكافحة الصرع "ILAE"، والمكتب الدولي للصرع "IBE"؛ وذلك لرفع مستوى الدعم العام والوعي بالصرع وفهمه، وتعزيز الجهود لتحسين خدمات الرعاية وتقليل تأثيرها.وتشارك المملكة منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للصرع؛ من خلال رفع مستوى الوعي حول مرض الصرع، وتعزيز البحث والتعليم والتدريب، وكذلك دعم المرضى وعائلاتهم بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى؛ وقد شهدت تقدمًا كبيرًا في تشخيص وعلاج الصرع في مراكز مختلفة منتشرة في كل أنحائها ومزودة بأحدث التقنيات لرعاية المصابين بالصرع.