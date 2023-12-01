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في يومه العالمي.. الجامعة العربية تدعو لتوحيد الجهود للقضاء على "الإيدز"

مرض الإيدز
مرض الإيدز
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دعت جامعة الدول العربية إلى توحيد الجهود للقضاء على متلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" وحصول جميع المصابين على العلاج المناسب لهم.اضافة اعلان

تحقيق الهدف الثالث للتنمية المستدامة

وذلك في إطار الجهود الرامية من أجل إنهاء الإيدز بحلول عام 2030 تحقيقا للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإيدز

وتعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومديري البرامج الوطنية لمكافحة الإيدز لدى وزارات الصحة العرب.
وذلك للعمل على تحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014- 2020)، التي اعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب عام 2014.

توفير العلاج للأشخاص المتعايشين

وشددت على ضرورة توفير العلاج للأشخاص المتعايشين مع الفيروس، والسعي للقضاء على الوصمة والتمييز ضد المتعايشين.
وتوفير خدمات الوقاية والعلاج والدعم والرعاية للسكان المتنقلين بالتركيز على النازحين واللاجئين والعمال المهاجرين.

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