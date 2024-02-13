في هذه الحالة.. البواسير علامة على الإصابة بالسرطان

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قال طبيب روسي، إن الهيموجلوبين المنخفض والبواسير التي يصعب علاجها قد تكون من أعراض السرطان.

وأضاف الدكتور ألكسندر بريكاتشيكوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن السرطان في مراحله الأولى لا يسبب الألم، بالإضافة إلى أن المرض يمكن أن يظهر في أي عمر.





تنظير القولون



نصائح للوقاية من سرطان القولون



وأوصى الشخص الذي يعاني من البواسير التي لا يمكن علاجها، باستخدام التحاميل وظهور الدم، بإجراء تنظير القولون بشكل عاجل.وأوضح أن التنظير يسمح برؤية حتى التكوينات المسطحة التي لا تبرز فوق سطح الأمعاء، مبينًا أن الكشف المبكر عن الورم يسمح بعلاج المرض وبالبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، بحسب موقع "روسيا اليوم".ووفقًا للطبيب، فإن سرطان القولون يتطور ببطء وفي الداخل. ويشعر بعض المرضى بالحرج من الخضوع لتنظير القولون، ولكنه يضطر للخضوع إلى هذا الفحص عندما يحصل انسداد معوي حاد، وحينها لا يمكن حتى إجراء عملية جراحية للحفاظ على حياته.لذلك، أكد أنه من الضروري إجراء فحص طبي سنوي خاصة إذا كانت هناك حالات إصابة بسرطان القولون في العائلة.وبما أن العوامل المحفزة للاصابة بسرطان القولون هي الخمول البدني، ونقص الألياف الغذائية في النظام الغذائي، والإفراط في تناول اللحوم الحمراء وخاصة المصنعة (النقانق، والوجبات السريعة)، فيجب على الشخص التحرك كثيرًا وعلى الأقل المشي، والالتزام بمبادئ التغذية السليمة.