في موسم الأنفلونزا.. 4 أطعمة أدرجها في نظامك الغذائي لتقوية جهازك المناعي

تنتشر الأنفلونزا بشكل متزايد خلال فصلي الخريف والشتاء، وقد تكون خطيرة إلى حد أنها قد تصبح مميتة في أسوأ الأحوال؛ لكن هناك أطعمة يمكن تناولها لتعزيز جهاز المناعة.
وقدمت خبيرة التغذية كيري فيرايولي، أربع نصائح غذائية لتقوية الجهاز المناعي خلال موسم الأنفلونزا.
خلال وجبة الإفطار، أوصت فيرايول بإعداد طبق يحتوي على الشوفان مع شرائح الموز والتوت، نظرًا لمحتواها من الألياف المفيدة لصحة الأمعاء، ناصحًا بتناول 30 جرامًا منها يوميًا.
أطعمة غنية بالألياف
الشوفان
الأفوكادو
التوت
الفاصولية سوداء.
الزبادي بين الإفطار والغداءوفيما يتعلق بالوجبات الخفيفة بين الإفطار والغداء، أوصت فيرايول بتناول الزبادي، قائلة: هذا النوع من الأطعمة المخمرة "مليء بالبكتيريا الجيدة أو البروبيوتيك"، وعند تناوله بانتظام، يمكنك أن تتوقع تحسن صحة أمعائك
ونصحت خبير التغذية، الأشخاص البالغين بتناول ما بين 5 إلى 20 مليار بكتيريا بروبيوتيك يوميًا، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
الأطعمة الفائقة البروبيوتيكتشمل المصادر الأخرى للأطعمة الفائقة البروبيوتيك ما يلي:
المخللات المخمرة
الكفير
كومبوتشا
الكيمتشي
خبز مخمر
بعض أنواع الجبن.
وهناك حاجة أيضًا إلى البريبايوتكس، والتي تعمل كمواد مغذية للبكتيريا الجيدة في الأمعاء.
وقالت خبيرة التغذية: "من المحتمل أنك تتناول البريبايوتك بالفعل إذا كان لديك نظام غذائي غني بالألياف، على الرغم من أن زيادة تناولك لن يساعدك إلا على الشعور بالفوائد".
أطعمة صحيةثوم
بصل
الموز غير الناضج
الخرشوف
الشوفان الكامل
تفاح
جذر نبات الهندباء البرية
الهندباء الخضراء
نبات الهليون
بذور الكتان.
بالإضافة إلى الأطعمة الصحية، هناك طريقة رئيسية واحدة لحماية نفسك من الأنفلونزا، وهي الحصوب على لقاح الأنفلونزا.