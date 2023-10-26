السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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في مسابقة رسمية.. طالب يبتكر صابونًا يعالج السرطان

متبكر الصابون
الطالب صاحب الابتكار
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فاز طالب من فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، يبلغ من العمر 14 عامًا، بلقب أفضل عالم شاب في أمريكا، لاختراع صابون يعالج سرطان الجلد.اضافة اعلان


إنجاز طالب الصف التاسع

واستطاع هيمان بيكيلي، طالب صف تاسع في مدرسة بولاية فرجينيا، تحدي العلماء الصغار لعام 2023، بعد أن طور لوح صابون الميلانوما، في علاج السرطان.
ويأمل الطفل، خلال السنوات الخمس المقبلة، في تنقيح ابتكاره وإنشاء منظمة غير ربحية لتوزيع هذا الحل منخفض التكلفة على المجتمعات المحتاجة.


أسباب سرطان الجلد

السبب الرئيس لسرطان الجلد هو التعرّض الطويل لأشعة الشمس، والأشعة فوق البنفسجية الصادرة عنها. كما أن الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة والشعر الأشقر هم أكثر عرضة للإصابة بشكل عام من الأشخاص ذوي البشرة الدّاكنة والشعر الغامق.
 ويعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية مثل العلاج الإشعاعي وأجهزة التسمير الداخلية والتعرض للإشعاع في العمل يزيد من فرصة الإصابة بسرطان الجلد.


الشامات والإصابة بالمرض

كما يمكن أن ينشأ سرطان الجلد الميلاني من الشامات الموجودة في جسمك، لذا يجب فحص هذه الشامات بشكل منتظم لمراقبة أيّ تغيّر في لونها أو حجمها أو شكلها. وإذا لاحظت أيّ تغير، أخبر طبيبك على الفور. كما يمكن أن يظهر سرطان الجلد دون أي سبب معروف.
إنّ وجود واحد أو أكثر من هذه العوامل لا يعني بالضّرورة إصابة الشخص بسرطان الجلد، إلا أنها قد تزيد من احتماليّة الإصابة به.

 أعراض سرطان الجلد

شامة جديدة أو تغيّر في شامة موجودة هما أكثر المؤشّرات شيوعًا لاحتمال الإصابة بسرطان الجلد الميلاني، خاصة التغيّر في لون الشامة، أو زيادة قطره، أو ارتفاعها أو عدم تماثل حدودها.
نزيف، حكة، تقرّح وألم في الشامة هي من الأعراض الأقلّ شيوعا، ولكن تحتاج إلى تقييم.، نمو جديد على البشرة، جرح لا يلتئم، أو تغيّر على نمو قديم.

تشخيص سرطان الجلد

يقوم الطبيب بأخذ خزعة استئصالية لإزالة أيّ نسيج غير طبيعي، ثم يقوم بتحديد التشخيص ومرحلة الورم، وتعتبر سماكة الورم أو عمقه (Breslow Depth) المؤشّر الأكثر أهميّة في التشخيص.

علاج سرطان الجلد

تعتمد طريقة علاج سرطان الجلد على مرحلة المرض، ويمكن أن تتفاوت من إزالة بسيطة للشامة أو المنطقة المصابة، وصولا إلى العلاج الإشعاعي، والعلاج بالتبريد، والعلاج المناعي بالإضافة إلى الجراحة.

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