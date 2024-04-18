في متناول الجميع.. 5 أطعمة تعطيك مظهرًا أصغر بـ 10 سنوات

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من ما شك أن الحفاظ على مظهر شبابي هو الهدف الذي يسعى إليه جميع الناس طوال الوقت، لكن مع التقدم في العمر، تطرأ تغيرات مثل التجاعيد والترهل ظهور الشعر الأبيض.

لكن كبير العلماء في شركة أبسولوت كولاجين، الدكتور ديف رايلي، كشف أن الأطعمة الغنية بنوع من البروتين المعروف باسم "الكولاجين" تساعد في الحفاظ على الجلد قويًا ومشدودًا.

وفقًا للدكتور رايلي، يعد الكولاجين مكونًا رئيسًا في الأربطة والأنسجة الضامة، وهو مليئ بخصائص التئام الجروح وتعزيز الجلد، وبالتالي يمكن أن يقلل من ظهور التجاعيد ويحسن نسيج الجلد بشكل عام ويساعد على تعافي العضلات.

وكشف لصحيفة "إكسبريس" عن أفضل خمسة أطعمة غنية بالكولاجين، مما يساعد على إضفاء مظهر شبابي قوي.

وتشمل هذه الأطعمة:





الدجاج



بياض البيض



التوت



الثوم



البقوليات



أكد الدكتور رايلي، أن الدجاج "ضروري" لإنتاج الكولاجين.وقال: "إن الأحماض الأمينية والمعادن التي تحصل عليها من الدجاج مثالية لمساعدة الكولاجين في جسمك على العمل بكفاءة".يعد بياض البيض مصدرًا شائعًا آخر للبروتين الذي يستخدمه الرياضيون، لكن فوائده لا تقتصر على تحسين واستشفاء العضلات فقط.وأوضح الدكتور رايلي: "إن بياض البيض غني بشكل خاص بالحمض الأميني الذي يسمى البرولين، وهو مكون أساسي للكولاجين وسيساعد على توهج بشرتك".ووفقًا له، "من السهل نسبيًا أيضًا دمجها في نظامك الغذائي، حيث يمكنك استبدال استخدام البيض في معظم الوصفات بمزيد من بياض البيض، بنسبة 1: 2 أو 1: 3".يكثر التوت في فصل الربيع، وهو ليس فقط لذيذًا ومتعدد الاستخدامات، لكن فيتامين سي الذي يحتوي عليه يعد طريقة رائعة لتعزيز إنتاج الكولاجين داخل الجسم، وفقًا للدكتور رايلي.وقال: "ستبدأ الفراولة وبعض أنواع التوت الأسود في الظهور في أواخر الربيع، ويمكن إضافتها ببساطة إلى جرانولا الصباح أو تناولها كوجبة خفيفة في المساء للمساعدة في تعزيز مستويات الكولاجين لديك".قال الخبير الصحي، إن الثوم يعد أيضًا "عنصرًا مهمًا في إنتاج الكولاجين".وتابع الدكتور رايلي: "إنه غني بمركبات الكبريت، وهو ضروري لتشكيل ألياف الكولاجين والحفاظ على سلامة الأنسجة.وأوضح أنه "من خلال إضافة الثوم إلى وجباتك - سواء كان مفرومًا في الصلصات، أو محمصًا مع الخضار، أو منقوعًا في الصلصات - فإنك لا تعزز النكهة فحسب، بل تدعم أيضًا بشرة نابضة بالحياة".بالنسبة للنباتيين، تعتبر البقوليات مثل الفول والعدس والحمص هي "الخيارات الأفضل" لدعم الكولاجين.وقال الخبير الصحي: "البقوليات غنية بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية، وهي مفيدة جدًا للمساعدة في إنتاج الكولاجين".وإذا لم تكن قادرًا على الحصول على ما يكفي من الكولاجين من خلال النظام الغذائي وحده، فإن هناك أيضًا مكملات غذائية متاحة.وقال الدكتور رايلي: "بالإضافة إلى اتخاذ المزيد من الخيارات الواعية بالكولاجين أثناء متجر الطعام الخاص بك، فإن إحدى أسهل الطرق وأكثرها فعالية لدمج هذا البروتين الأساسي هي تناول مكملات الكولاجين".