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صحيفة تواصل الالكترونية

في الشرقية وعسير .. تفاصيل الإحصاءات حول الوفيات بسبب الأخطاء الطبية

الاخطاء الطبية
وفيات الأخطاء الطبية
أ أ
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أكد تقرير وزارة الصحة على أن إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية بلغ 597 قرارًا، وفاقت قرارات عدم الإدانة قرارات الإدانة الصادرة.اضافة اعلان
وتصدرت المنطقة الشرقية، قرارات الإدانة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، بإجمالي 42 قرارًا بـ24%.


26 قرارًا في عسير

وحلت عسير ثانيًا، بإجمالي 26 قرارًا بـ15%، والطائف ثالثًا "21 قرارًا" بـ12%، وتساوت الرياض والأحساء خامسًا، بإجمالي 20 قرارًا بـ11.56%، وفقًا لـ "الوطن".
وبلغ إجمالي قرارات الإدانة بوفيات الأخطاء الطبية 173 قرارًا بـ29%، مقابل 424 قرارات عدم الإدانة بـ71%.


النصيب الأكبر في الشرقية

واستحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية، الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية تبعًا للإدانة من عدمها، حيث بلغ إجمالي القرارات المتعلقة 98 قرارًا.
وحلت الأحساء ثانيًا، بإجمالي 97 قرارًا بـ16%، وعسير ثالثًا، بإجمالي 87 قرارًا بـ15%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 78 قرارًا بـ13%، والرياض رابعًا، بإجمالي 72 قرارًا بـ12%.


قرارات عدم الإدانة

وتصدرت الأحساء قرارات عدم الإدانة الصادرة، حيث بلغ إجمالي قرارات عدم الإدانة 77 قرارًا بـ18%، وحلت المدينة المنورة ثانيًا، بإجمالي 72 قرارًا بـ17%.
وجاءت عسير ثالثًا، بإجمالي 61 قرارًا بـ14%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 56 قرارًا بـ13%، والرياض خامسًا، بإجمالي 52 قرارًا بـ12%.

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