في أي ساعة من اليوم يجب أن تتوقف عن شرب القهوة؟

أ أ

تعطينا القهوة في الصباح الشعور بالنشاط واليقظة والاستعداد لليوم، لكن من المهم أن تتوقف عن تناولها عند ساعة معينة في اليوم للحصول على النوم الجيد. اضافة اعلان

وقالت أديل أودونوجو، أخصائية العلاج الشمولي: "تأثيرات القهوة تكون أقوى في الساعات القليلة الأولى، لذا تأكد من أن روتين النوم الخاص بك لايتأثر باستهلاك القهوة".





تجنب تناول قهوة في المساء



أكواب القهوة اليومية



الأكل قبل شرب القهوة



وأضافت: "غالبًا ما يتم تجنب تناول قهوة المساء بسبب تأثير القهوة المنبه على أجسامنا، لذا فإن آخر موعد قد ترغب فيه لتناول القهوة هو الساعة 2-3 مساءً، اعتمادًا على الوقت الذي تذهب فيه للنوم".وتابعت: "كقاعدة عامة، تجنب تناول القهوة قبل ست ساعات من موعد النوم، حتى لا يتعارض الكافيين مع أي أنشطة استرخاء (مثل قراءة كتاب أو الاستحمام) قد تساعدك على النوم".و"إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى القهوة بطريقة تعتمد عليها، فهذه علامة على أنك تحتاج إلى تقليل تناولها"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" نقلاً عنها."وإذا كنت تذهب إلى الحمام كثيرًا، فقد تحتاج إلى تقليل الحصول على القهوة، لأن القهوة مدر للبول. يزيد من الحاجة إلى التبول، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بالجفاف، على الرغم من شربه باعتدال على مدار اليوم"، بحسب نصيحتها.وأوضحت أنه "على الرغم من وجود فوائد لشرب القهوة، إلا أن فهم الوقت الذي يبدأ فيه جسمك في الرغبة في الكافيين والإفراط في استهلاكه يمكن أن يساعدك على التوقف عن تناول أكبر عدد ممكن من الأكواب يوميًا حسب الضرورة".وتابعت أخصائية العلاج الشمولي: "وقد تعكس مراقبة ذلك ما تشعر به بعد كل قهوة، كما يمكن أن تبدأ التأثيرات من 30 دقيقة وتختفي في أي مكان لمدة تصل إلى 12 ساعة".عندما يتعلق الأمر بما إذا كان يجب تناول الطعام قبل شرب القهوة أم لا، قالت الخبيرة إنه لا يوجد صواب أو خطأ.وأضافت: "سيعتمد الأمر على الفرد وما إذا كنت تشعر بالحساسية على معدة فارغة، وما إذا كان يجب عليك تناول الطعام قبل شرب القهوة. وترتيب موعد شرب القهوة أولاً في اليوم سيعتمد على روتينك اليومي".وأوضحت "قد لاتتناول وجبة الإفطار على الفور وتشعر أنك تشرب القهوة بمفردها، أو قد تغذي نفسك بعصير الصباح أو أحد مشروبات صحة الأمعاء أولاً، ثم تتناول وجبة الإفطار والقهوة بعد ممارسة التمارين الرياضية".وشددت على أنه "في النهاية، ليس هناك صواب أو خطأ في تناول القهوة على معدة فارغة، إلا إذا كنت تشعر بالحساسية".