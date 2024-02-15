فيروس قاتل يهدد أكثر من 240 مليون شخص في أوروبا

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أطلق العلماء، تحذيرًا بشأن تهديد صحي محتمل لأوروبا، بعد أن وجدت الأبحاث أن تغير المناخ قد يجعل القارة عرضة لفيروس غرب النيل القاتل.

ووفقًا لما انتهت إليه إحدى الدراسات، فإن أكثر من 240 مليون شخص قد يكونون معرضين لخطر الإصابة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.





فيروس غرب النيل



مصدر الخطر



تغير المناخ يتسبب في انتشار الفيروس بأوروبا



أعراض حمى غرب النيل



وفيروس غرب النيل هو فيروس أحادي السلالة يسبب حمى غرب النيل وينتقل عادة إلى البشر عن طريق البعوض .وظهر لأول مرة في أوغندا عام 1937، وتم اكتشافه في جميع أنحاء إفريقيا وفي أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وغرب آسيا.ومعظم الأشخاص المصابين بحمى غرب النيل لا تظهر عليهم أعراض، في حين أن حوالي 20 إلى 25 بالمئة يصابون بالحمى والصداع.ويعاني حوالي واحد بالمئة فقط من المرضى من مضاعفات عصبية حادة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.ويتشكل الخطر الرئيس لفيروس غرب النيل في أوروبا بين المسافرين إلى الخارج. لكن السلطات الفرنسية أكدت في يوليو من العام الماضي وجود أول حالة إصابة بشرية غير مستوردة بهذا الفيروس في بوردو.ويرجح العلماء أن هذا يمكن أن يكون مرتبطًا بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، لكن دراسة نشرت في عام 2023 أكدت أن هذا هو الحال على الأرجح.وخلصت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر كومينيكشن" إلى أن "نتائجنا تظهر زيادة تصل إلى خمسة أضعاف في خطر فيروس غرب النيل للفترة 2040-2060 في أوروبا، اعتمادًا على المنطقة الجغرافية والسيناريو المناخي، مقارنة بالفترة 2000-2020".وأضافت: "يمكن أن ترتفع نسبة مساحات الأراضي الأوروبية المبلغ عنها بالمرض من 15 بالمئة إلى 23 إلى 30 بالمئة، مما يعرض ما بين 161 إلى 244 مليون شخص للخطر"، وفقًا لما أوردت صحيفة "إكسبريس".وبشكل منفصل، تمكن الباحثون في مختبر علم الأوبئة الفضائية بجامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، من إثبات إسهام تغير المناخ في انتشار الفيروس في أوروبا.وقام الباحثون بتدريب نموذج "بيئي متخصص" يحدد العلاقات الرياضية بين الظروف البيئية المحلية وخطر الانتشار المحلي للفيروس.وقال سيمون ديليكور - المشرف على الدراسة ومدير المختبر - "بمجرد أن قمنا بتدريب هذا النموذج، في الوقت الحاضر، على بيانات حقيقية، عدنا بالزمن إلى الوراء، سواء وفقًا للسيناريو المرصود - أي الظروف البيئية الحقيقية التي تطورت في القرن الماضي - وأيضًا وفقًا للسيناريو الذي قدمه لنا علماء المناخ، حيث تمت إزالة التغير المناخي وبقيت ظروف انبعاث ثاني أكسيد الكربون عند مستوى بداية القرن الماضي".وأضاف: "وهذا يجعل من الممكن مقارنة كيفية تطور خطر الانتشار المحلي لفيروس غرب النيل في أوروبا في سيناريو لا يوجد فيه تغير مناخي وفي السيناريو الذي يحدث فيه تغير مناخي، أي السيناريو الحقيقي".ووفقًا له، فإنه "من الواضح أن هذا فيروس جديد ينتشر في بعض الدول الأوروبية. لذا فهو مشكلة صحية عامة جديدة.وتابع: "إنه فيروس نحتاج إلى تحليل تقدمه، لأنه مشكلة صحية عامة جديدة سيتعين علينا التعايش معها في أوروبا، في حين أن هذا المرض لم يكن موجودًا في بلدنا قبل بضع سنوات فقط".وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن معظم المرضى لا يعانون من أعراض حمى غرب النيل.لكن علامات الإصابة الشديدة يمكن أن تشمل أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وأيضًا:ضعف العضلاتارتباكالنوبات.وتنصح بطلب المشورة الطبية عند ملاحظة أعراض أثناء السفر أو عند العودة إلى المنزل.