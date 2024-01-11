فيروس قاتل قد يتحول لعلاج لسرطان الأطفال

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تمكن علماء من اكتشاف ثوري جديد قد يضع حجرا في إمكانية تحويل فيروس إفريقي قاتل إلى علاج لسرطان الأطفال في المستقبل.





الفيروس الإفريقي "زيكا" ينقله البعوض: اضافة اعلان





نتائج مبهرة للدراسات على فئران التجارب:



الفئران تخلصت من الورم:



الفيروس وهو "زيكا"، يعرف بأنه عدوى ينقلها البعوض، واكتشف العلماء قدرته على تقليل مستويات البروتين الذي يتشكل بمستويات زائدة لدى مرضى بعض أنواع السرطان.وأظهر فريق علمي من فلوريدا أنه، على الأقل في الفئران، يمكنه القضاء على الأورام الأرومية العصبية، والتي تشكل واحدة من كل سبع وفيات بالسرطان في مرحلة الطفولة، وتتشكل في الخلايا العصبية مع نمو الأطفال.تنتج أنواع السرطان، مثل الورم الأرومي العصبي، مستويات عالية من بروتين CD24 التطوري وثبت أن فيروس زيكا يستهدف البروتين ويقلله، ما يؤدي إلى تقلص حجم الورم.ودرس الفريق الفئران المصابة بأورام الورم الأرومي العصبي التي تعبر عن مستويات عالية من البروتين CD24 وتم حقن نصف الفئران بمحلول ملحي، بينما تم حقن الباقي بفيروس زيكا.تخلصت الفئران التي تلقت أعلى جرعة من زيكا تماما من الأورام لديها، وبعد أربعة أسابيع، لم تظهر عليها أي علامة على تكرار المرض.وفي الوقت نفسه، نمت الأورام لدى الفئران التي تلقت المحلول الملحي بنسبة تصل إلى 800%.