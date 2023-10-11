فيديو مرعب يكشف الفرق بين رئتي المدخن وغير المدخن

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كشف مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن الأضرار الناجمة عن التدخين على الرئتين.

ويُظهر المقطع مجموعة من الرئات السوداء المرتعشة متصلة بمضخة هواء، التي تمثل رئتي المدخن، وعندما يتم نفخ نفخة من الهواء فيها، ينتفخ جزء صغير فقط منها ببطء. اضافة اعلان

على النقيض من ذلك، فإن الرئة الوردية الصحية التي تظهر بعد ذلك مباشرة تنتفخ بما يصل إلى ضعف هذا الحجم.





مشاكل الرئة



تفاصيل مخيفة



صعوبة في الحركة



نصائح للإقلاع عن التدخين:



وجاء في التعليق المصاحب للمقطع: "يمكن أن يسبب التدخين مجموعة متنوعة من مشاكل الرئة، مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة وانخفاض وظائف الرئة".وأضاف: "هذه التغييرات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض تناول الأكسجين، وزيادة التعرض للعدوى، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وقامت جمعية الرئة الأمريكية مؤخرًا بإعداد عرض توضيحي لإظهار كيف أن التدخين يلحق الضرر بصحة الرئة من خلال مقارنة رئتي الشخص غير المدخن السليم برئتي المدخن.وأوضحت مدربة التحرر من التدخين، جنيفر هوبز فولكينروث أن الرئتين لها جانبان.الجانب الأيمن أكبر ويحتوي على ثلاثة فصوص، بينما الجانب الأيسر الأصغر يحتوي على فصين فقط.وأضافت أن الرئتين السليمتين يجب أن تكونا باللون الوردي، لتظهر رئتي "غير المدخن الذي يتمتع بصحة جيدة".وقالت جنيفر، وهي تنفخ الرئة السليمة لإظهار كيفية امتصاصها للهواء: "عندما تتنفس، يكون لديك ملايين من الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئة تسمى الحويصلات الهوائية [والتي] تمتلئ بالأكسجين الحيوي عبر مجرى الدم في جميع أنحاء الجسم وتنقله إلى أعضائك المختلفة."ثم أظهرت رئة مدخن، والتي كانت "سوداء" بسبب القطران الناتج عن تدخين السجائر.وأشارت إلى أن "كوبًا كاملاً من القطران يتم ترشيحه عبر رئتيك" إذا كنت تدخن علبة سجائر يوميًا لمدة عام.وأظهرت كيف فشل الجزء السفلي من الرئة اليمنى للمدخن في التضخم عندما تم ضخ الهواء إليها.وأوضحت جينيفر: "لقد تم إغلاقه بالكامل بسبب الأضرار الناجمة عن كل القطران بالإضافة إلى أكثر من 7000 مادة كيميائية وسموم سامة من دخان السجائر".وأضافت أن القيام بالأنشطة اليومية مثل المشي من السيارة إلى السوبر ماركت أو صعود الدرج يعد أكثر صعوبة بالنسبة لرئة المدخن.وأظهرت أيضًا كيف كانت الرئة اليسرى كبيرة بشكل غير طبيعي، لتعويض النقص في القدرة في الرئة اليمنى.وفوق ذلك أشارت أخصائية الرئة إلى وجود ورم في الرئة اليمنى.وحذرت من أنه "في أكثر من 87% من الحالات، بحلول الوقت الذي يتم فيه تشخيص سرطان الرئة، يكون قد انتشر بالفعل في جميع أنحاء الجسم".وأظهرت أيضًا كيف انفتحت الأكياس الهوائية في رئة المدخن، مما أدى إلى خلق ثقوب صغيرة مسامية.وقالت "مع كل نفخة تخرجها من السيجارة، تفرقع تلك الأكياس الهوائية".وذكرت أن هذا يسمى انتفاخ الرئة وهو المرض الوحيد المرتبط بالتبغ والذي لا يمكن علاجه.لكن جنيفر قالت إن جميع الأضرار الأخرى التي لحقت بالرئتين يمكن عكسها بعد الإقلاع عن التدخين.وأضاف أنه يمكنك تنظيف القطران وتحسين وظائف الرئة بنسبة تصل إلى 30% في الأسابيع القليلة الأولى.توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بما يلي:اذكر الأسباب التي دفعتك إلى الإقلاع عن التدخينأخبر الناس أنك ستتوقف عن التدخينإذا كنت قد حاولت الإقلاع عن التدخين من قبل، فتذكر ما نجحاستخدم وسائل المساعدة على الإقلاع عن التدخين مثل لصقات النيكوتين، والبخاخات، والعلكة، وأقراص الاستحلاب أو السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين - اطلب النصيحة من الصيدليضع خطة للإقلاع إذا كنت تميل إلى التدخينقم بإعداد قائمة بمحفزات التدخين وكيفية تجنبهاحافظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق الانشغالممارسة بعيدًا عن الرغبة في التدخين