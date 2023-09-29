فوائد هرمون الميلاتونين لضبط نظام الجسم

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الميلاتونين هو هرمون النوم الذي يتم إنتاجه بالأساس بواسطة الغدة الصنوبرية في الدماغ، لكن هناك بعض الدلائل على تواجده في أعضاء أخرى كالعينين والنخاع العظمي والأمعاء. اضافة اعلان

يرتبط بالقدرة على النوم، حيث يساعد ارتفاعه في الجسم على النوم، وذلك من خلال مساعدة الجسم على تمييز الليل وربطه بالاسترخاء والنوم.





مضاد فعال للأكسدة





كيف يعمل هرمون ميلاتونين في الجسم؟





مستوياته وعلاقتها بالشمس





الميلاتونين الخارجي





خصائص الميلاتونين



بالإضافة إلى أن الميلاتونين أحد مضادات الأكسدة الفعالة في الجسم، وبالتالي فهو يتمتع بتأثيرات وفوائد أخرى مهمة للجسميعد هرمون الميلاتونين بمثابة منبّه للإيقاع الداخلي في جسمك، لذا فهو يتأثر بعاداتك كثيرا، ويساعد جسمك على التنبه لوقت النوم، والطعام، والعمل والنشاط، وغيرها.يعمل أيضًا على تنظيم درجة حرارة جسمك بالإضافة إلى ضغط دمك، ومستويات إنتاج وإطلاق الهرمونات المختلفة لديك.تتأثّر مستوياته في الجسم بالضوء والشمس في الخارج، حيث يأخذ في الارتفاع عندما تظلم بينما يعمل الضوء على إيقاف إنتاجه وبالتالي تخفيف مستوياته.ويقوم بإعطاء إشارات للدماغ لإدارة وتنظيم جسمك ونشاطه بحسب المعطيات التي يأخذها من الضوء في الخارج، فمثلًا يقلل إنتاج الدوبامين ليلًا مما يساهم في استرخائك.يتوفر الميلاتونين في شكل مكملات غذائي ليساعد في الاضطرابات وصعوبة في النوم مثل اضطراب النوم المصاحب للسفر.1ـ آمن عند استخدامه لفترة قصيرة2ـ يؤخذ قبل ساعة الى ساعتين من موعد النوم3ـ قد يصاب بعض الأشخاص بالصداع، او التعب او الغثيان او الانزعاج في اليوم التالي لتناول الميلاتونين4ـ تجنب تناوله إذا: كنت حامل او مرضع، مرض بأمراض الكلى أو الكبد أو تعاني من أي أمراض المناعة الذاتية.