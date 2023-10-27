فوائد مذهلة.. هذا ما تفعله رائحة الأمطار في جهازك المناعي

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في حين أنه عادة ما يلجأ الناس إلى الاحتماء من المطر في الداخل، إلا أن طبيبًا بريطانيًا يوصي بممارسة النشاط تحت المطر للعمل على تعزيز المناعة. اضافة اعلان

وعلاوة على إطلاق مركبات لها تأثير إيجابي على الدماغ والجسم، قال الدكتور مايكل موسلي، إن المطر "ينظف الهواء من الملوثات الضارة، لذا فإن الخروج عندما يهطل المطر أو بعد فترة قصيرة يمكن أن يوصل هواءً أنقى إلى رئتيك".

وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "يمكنك أيضًا الحصول على رائحة المطر المنعشة الرائعة".

وتوصلت دراسة يابانية حديثة إلى أن المطر يحسن نوعية الهواء. إذ أظهرت انخفاضًا بنسبة 20 في المائة في جزيئات الهواء الدقيقة الأكثر ضررًا والتي تسبب تلف الرئة بعد المطر.





رائحة المطر



تأين الهواء



العلاج بالضوء



النتائج على مرضى الاكتئاب



وتعرف الرائحة التي تشتم في الهواء بعد هطول الأمطار بالبتريكور.وأوضح الدكتور موسلي: “المكون الرئيسي للبيتريشور هو مادة كيميائية تسمى جيوسمين، والتي يتم تصنيعها بواسطة البكتيريا المنبعثة في الهواء عندما تصل مياه الأمطار إلى الأرض".وأشار إلى أن "استنشاق الجيوسمين يمكن أن يكون مفيدًا لنا. في دراسة كورية حديثة، طلب الباحثون من 30 شخصًا بالغًا إما التعامل مع التربة التي تحتوي على الجيوسمين أو التربة التي لا تحتوي عليها. وبعد خمس دقائق فقط من التعرض للجيوسمين، كان لدى المتطوعين مستويات أعلى من الحالة المزاجية مما يعزز مادة السيروتونين الكيميائية في الدم، وزاد نشاط موجة ألفا الدماغية لديهم، وهي علامة على الاسترخاء".وتابع: "لقد انخفض لديهم أيضًا مستويات بروتين سي التفاعلي، وهو علامة على الالتهاب".ووفقا للدكتور موسلي، فإن المطر لا يحسن نوعية الهواء ويطلق مادة الجيوسمين فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تأين الهواء، مما يضيف شحنة سالبة إلى جزيئات الهواء.وظهرت منذ فترة طويلة ادعاءات حول الفوائد الصحية للأيونات السالبة، والتي قال الدكتور موسلي إنه يشكك فيها.لكن أثناء ظهوره في البودكاست، قدم البروفيسور ميشال تيرمان، من جامعة كولومبيا بنيويورك - أحد الرواد الذين يقومون بالعمل في التجارب السريرية حول فوائد تحسين الحالة المزاجية للأيونات السالبة - شرحًا لسبب فائدة الأيونات السالبة.قال: “(الأيونات السالبة) يمكن أن تنشأ بشكل مصطنع أو من خلال أعمال الطبيعة المختلفة. يخلق هطول الأمطار الغزيرة اضطرابًا فيزيائيًا يطلق إلكترونات حرة في الغلاف الجوي وتلتصق بجزيئات الأكسجين، وهذا أيون سالب".وفي معرض حديثه عن تجربته السريرية الأولى، قال البروفيسور تيرمان: "كنا ندرس العلاج بالضوء لعلاج الاكتئاب الشتوي. كنا نبحث عن التحكم الوهمي للعلاج بالضوء. أصبح العلاج بالضوء الآن هو المعيار الدولي لعلاج الاكتئاب الشتوي - وهو من الاضطرابات الاكتئابية الكبرى. ولكن، كان هناك دائمًا تكهنات منذ البداية بأنه مجرد تأثير وهمي".وتابع: "لذلك كنت بحاجة إلى السيطرة على الدواء الوهمي. كنا نعلم أن هناك تاريخًا شعبيًا طويلًا حول دور أيونات الهواء السالبة في تحسين الحالة المزاجية".واستدرك: "كما قمنا أيضًا بتخصيص مجموعات عشوائية للعلاج بالضوء الساطع أو العلاج بأيونات الهواء السالبة، معتقدين تمامًا أن ذلك كان علاجًا وهميًا وسيثبت فعالية الضوء، وقد ذهبنا خطوة أخرى إلى الأمام - تدفق الأيونات من جهاز تنقية الهواء التقليدي منخفض جدًا".وأردف: "لذلك قمنا بتعزيز التأين في مجموعة واحدة، وهذا يعطينا الآن ثلاث مجموعات - العلاج بالضوء الساطع، وتأين الهواء السلبي عالي الكثافة والكثافة المنخفضة. لم يتمكن الأشخاص من التمييز بين الأيونات ذات الكثافة العالية والمنخفضة. لقد اعتقدنا أن كلاهما سيكون علاجًا وهميًا. اتضح خلاف ذلك".وأشار إلى أن "أولئك الذين تلقوا طريقة تنقية هواء الغرفة أظهروا تحسنًا طفيفًا، وهذا ما نسميه تأثير الدواء الوهمي، وهو الاعتقاد بأن هذا سينجح، ولكن ليس بما يكفي لنسميه تعافيًا. تحسنت مستويات البحث التي تلقت الأيونات عالية الكثافة تدريجيًا على مدار ثلاثة أسابيع تقريبًا".ولفت إلى أنه "كان مستوى التحسن مشابهًا لما يمكن أن تراه إما مع الضوء الساطع أو مع مضادات الاكتئاب النشطة بعد ستة أسابيع. ومع وجود أيونات الهواء السالبة، شهدنا تحسنًا تدريجيًا على مدار ثلاثة أسابيع، وهو خالٍ من الآثار الجانبية".وتابع البروفيسور تيرمان: "لقد قمنا بفحص المرضى الذين يعانون مما نسميه الاكتئاب المزمن - وهي متلازمة خطيرة للغاية حيث لا يوجد أي راحة من المزاج المكتئب لسنوات في المرة الواحدة. من الصعب جدًا علاجه بالأدوية أو العلاج النفسي، ومع ذلك فقد تمكنا من الحصول إحصائيًا على تحسن في الحالة المزاجية في هذه الحالات الخطيرة المختلفة".وأشار إلى أنه "يعمل بالنسبة للشخص العادي أيضًا. أجرى أحد طلابي تجربة مضبوطة مع طلاب جامعيين لم يتم فحصهم للاكتئاب. كان لدى البعض مزاج أكثر زرقة من الآخرين. وفي غضون نصف ساعة من التعرض لتأين الهواء عالي الكثافة، شعروا بالتحسن. لذا فهو يناسب الشخص العادي أيضًا".وفيما تساءل الدكتور موسلي: هل يمكنك الحصول على نفس التأثير بعد هطول الأمطار الغزيرة؟ أجاب البروفيسور تيرمان: "الجرعة متشابهة للغاية".