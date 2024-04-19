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فوائد مذهلة للكركم.. يحارب الشيخوخة ويطيل العمر

الكركم
الكركم
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يشتهر الكركم بفوائده الغذائية الكبيرة، ويتمتع بالكثير من الخصائص العلاجية، إذ أن له تأثيرًا فعالاً في تحسين الصحة ومحاربة الشيخوخة والأمراض، بسبب توفر المركب الكيميائي "الكركمين".اضافة اعلان

فوائد الكركم في محاربة الشيخوخة وإطالة العمر

وقالت رئيسة الجمعية الروسية لمكافحة الشيخوخة، سفيتلانا تروفيموفا: "هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى فوائد الكركم في محاربة الشيخوخة وإطالة العمر، وتؤكد خصائصه المضادة للسرطان"،
وأضافت: "الكركم له تأثير مفيد على الصحة بفضل مادة الكركمين، وهي مادة نشطة بيولوجيا موجودة في تركيبه، هذه التوابل المشهورة في المطبخ الهندي والشرقي تعمل على تعزيز إنتاج هرمون السيروتونين وإبطاء عملية الشيخوخة في الجسم".
وتابعت:"الكركمين لا يقمع الخلايا السرطانية في الجسم فحسب، بل يمنع ظهور خلايا سرطانية جديدة"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".
وأشارت إلى أن العوامل الوراثية تؤثر على صحتنا بنسبة 30-40% فقط، أما النسبة الباقية فتتحكم بها عدة عوامل منها نمط الحياة والنشاط البدني، وكذلك يلعب الغذاء دورًا مهمًا للغاية في هذا الأمر.

فوائد مادة الكركمين في التخفيف من الالتهابات

ووفقًا للعديد من الدراسات الطبية، فإن مادة الكركمين الموجودة في الكركم لها تأثيرات عديدة على صحة الجسم، فهي تساعد على التخفيف من الالتهابات مثل التهابات المفاصل، كما تحسن صحة القلب وتحارب الخثرات في الدم، وتساعد في تسريع عملية تعافي الجروح.

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