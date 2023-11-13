فوائد مذهلة للفراولة.. تحمي من الخرف والاكتئاب

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توصلت دراسة إلى أن تناول الفراولة يساعد في الوقاية من الخرف والاكتئاب لدى أصحاب الوزن الزائد في منتصف العمر.

وأظهرت دراسة أن تناول حصة يومية من الفراولة لمدة 12 أسبوعًا يحسن المزاج ويقلل المشكلات المتعلقة بالذاكرة والصحة العقلية. اضافة اعلان





الوقاية من الخرف



الفراولة غنية بفيتامين سي



ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج في الوقاية من الخرف، الذي لايوجد علاج معروف له حاليًا.وقال البروفيسور روبرت كريكوريان، من جامعة سينسيناتي بالولايات المتحدة: “الخرف مصطلح عام يشمل العديد من الأمراض المختلفة، وكلها بدون علاج".وأضاف: "ليس من الواضح متى أو ما إذا كان العلاج الفعال سيكون متاحًا أم لا؛ إن الوقاية والتخفيف من خلال الخيارات الغذائية ونمط الحياة هو أفضل نهج لدينا حاليًا".وتابع، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "من المحتمل أن تعزى النتائج التي توصلنا إليها إلى الإجراءات المضادة للالتهابات للأنثوسيانين الموجودة في الفراولة".وأردف البروفيسور كريكوريان، قائلاً: "أردنا العمل مع السكان في منتصف العمر الذين يعانون من زيادة الوزن لأن الخرف هو حالة يعتقد أنها تتطور على مدى عقود من الزمن".واستدرك: "علاوة على ذلك، من المحتمل أن يكون الالتهاب عاملاً مساهمًا يتعلق بالاضطرابات الأيضية مثل السمنة ومقدمات مرض السكري والسكري من النوع الثاني".وتندرج الفراولة ضمن الأغذية الموصى بها للحفاظ على نظام غذائي صحي، لأنها توفر 100% من كمية فيتامين سي اليومية الموصى بها في كوب واحد.كما أنها تحتوي على العناصر الغذائية الصحية للقلب.