الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فوائد مذهلة للفراولة.. تحمي من الخرف والاكتئاب

الفراولة
الفراولة
أ أ

توصلت دراسة إلى أن تناول الفراولة يساعد في الوقاية من الخرف والاكتئاب لدى أصحاب الوزن الزائد في منتصف العمر.
وأظهرت دراسة أن تناول حصة يومية من الفراولة لمدة 12 أسبوعًا يحسن المزاج ويقلل المشكلات المتعلقة بالذاكرة والصحة العقلية.اضافة اعلان

الوقاية من الخرف

ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج في الوقاية من الخرف، الذي لايوجد علاج معروف له حاليًا.
وقال البروفيسور روبرت كريكوريان، من جامعة سينسيناتي بالولايات المتحدة: “الخرف مصطلح عام يشمل العديد من الأمراض المختلفة، وكلها بدون علاج".
وأضاف: "ليس من الواضح متى أو ما إذا كان العلاج الفعال سيكون متاحًا أم لا؛ إن الوقاية والتخفيف من خلال الخيارات الغذائية ونمط الحياة هو أفضل نهج لدينا حاليًا".
وتابع، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "من المحتمل أن تعزى النتائج التي توصلنا إليها إلى الإجراءات المضادة للالتهابات للأنثوسيانين الموجودة في الفراولة". 
وأردف البروفيسور كريكوريان، قائلاً: "أردنا العمل مع السكان في منتصف العمر الذين يعانون من زيادة الوزن لأن الخرف هو حالة يعتقد أنها تتطور على مدى عقود من الزمن".
واستدرك: "علاوة على ذلك، من المحتمل أن يكون الالتهاب عاملاً مساهمًا يتعلق بالاضطرابات الأيضية مثل السمنة ومقدمات مرض السكري والسكري من النوع الثاني".

الفراولة غنية بفيتامين سي

وتندرج الفراولة ضمن الأغذية الموصى بها للحفاظ على نظام غذائي صحي، لأنها توفر 100% من كمية فيتامين سي اليومية الموصى بها في كوب واحد.
كما أنها تحتوي على العناصر الغذائية الصحية للقلب.

اقرأ أيضا

خفض ضغط الدم
6:20 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

يحمي من أمراض قاتلة.. كيف تخفض ضغط الدم بدون أدوية وبحيلة بسيطة؟

أطعمة
2:46 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

أطعمة تجدد خلايا الجسم وتعزز المناعة

جلطة قلبية
7:04 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

دراسة: أعراض "غير نمطية" لمشكلات وأمراض القلب

فيتامين د
4:28 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

لصحتك في الشتاء.. أفضل طعام يحتوي على فيتامين (د)

اقرأ أيضا

استشاري يُحذر من شرب زيت الزيتون: خطر كبير

7 فوائد مذهلة.. المشي يحميك من أمراض جسدية ونفسية خطيرة

وصفة منزلية لا تُصدّق لعلاج نزلات البرد أثناء النوم!

"سعود الطبية" تعلن عن 5 خطوات للحماية من الالتهاب الرئوي

لماذا قد تشعرك القهوة بالتعب؟ 3 أسباب تعرف عليها

كلمات البحث

اقرأ أيضا

الصداع
11:15 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

7 أسباب للمعاناة من الصداع الصباحي.. تعرف على أخطرها

وجبات غذائية
11:14 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

أخطاء غذائية تزيد من فرص الإصابة بالسرطان

الأشعة المقطعية
2:35 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

دراسة تحذر من خطورة الأشعة المقطعية على الشباب.. تسبب مرضاً خطيراً

السكري
2:07 م السبت، 11 نوفمبر 2023

قد تشعر بها كثيرا .. أعراض مرحلة ما قبل الإصابة بـ "السكري"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مداد - راتب - الاجور - ريال
10:03 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 5 آلاف ريال.. "STC" تطرح وظائف وتأمينات لكافة المؤهلات

أهم 10
9:33 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وقف حساب المواطن عن هؤلاء ومصير المتغيبين عن الاختبارات

اختبارات 11
9:16 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

موعد إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
9:02 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. محظورات إدارة أموال جرائم غسل الأموال (تفاصيل)

حساب المواطن (11)
8:02 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل.. لهذه الأسباب وقف دعم حساب المواطن عن هؤلاء

أمطار المملكة
7:26 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. ضباب بالشرقية وسيول على تبوك وأمطار ورياح بمكة وهذه المناطق