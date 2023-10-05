الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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فوائد مذهلة للطماطم.. تقلل مستويات الكوليسترول وتحمي قلبك

الزبادي والطماطم
الطماطم لها فوائد عدة
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أوصى الدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية بتناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي والبوتاسيوم والفولات، لقدرتها على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.اضافة اعلان
ومن بين تلك الأطعمة، التي قال موسلي إنها تحتوي أيضًا على صبغة خاصة تسمى الليكوبين، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية المسؤولة عن اللون الأحمر وفوائدها الصحية الوفيرة.

الطماطم تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

ويشتهر الليكوبين بعمله على تقليل خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة وتعزيز صحة البشرة.
وأوضح الدكتور موسلي أنه قد "يعزز" صحة القلب ويقلل من ارتفاع نسبة الكوليسترول.
وأضاف عبر البودكاست الخاص به جاست أون ثينج": “في مراجعة حديثة لست دراسات، وجد العلماء أن تناول كوب إلى كوب ونصف من عصير الطماطم يوميًا لمدة ستة أسابيع في المتوسط يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية". 
وتابع: "(علاوة على ذلك)، فإن الأشخاص الذين شربوا عصير الطماطم انخفض لديهم مستويات الكوليسترول "الضار"، وفق صحيفة "إكسبريس".
وهذا النوع من الكوليسترول هو المسؤول عن انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، تتراوح من أمراض القلب إلى السكتات الدماغية.

الكوليسترول الجيد

من ناحية أخرى، وجد أن الطماطم أيضًا تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد.
ويمكن أن يساعد الكوليسترول الجيد على امتصاص الكوليسترول الضار من الدم وإعادته إلى الكبد، حيث يتم التخلص منه خارج الجسم. 
علاوة على ذلك، فإن المستويات المرتفعة من الكوليسترول الجيد يمكن أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

عصائر وصلصات الطماطم

وفي حين أن الطماطم النيئة يمكن أن تقدم بعض الليكوبين لنظامك الغذائي، فقد أوصى الطبيب باختيار العصائر والصلصات من الطماطم الطازجة أو المعلبة، أو حتى الكاتشب.
وقال الدكتور موسلي: “إن طهي الطماطم يزيد بشكل كبير من كمية اللايكوبين التي يمكنك امتصاصها. 
وأضاف: "تعمل الحرارة على تحطيم جدران خلايا الطماطم السميكة، مما يجعل وصول الجسم إلى الليكوبين والمركبات الأخرى الموجودة في الطماطم أسهل."
وفقًا للبروفيسور ريتشارد فان بريمن من جامعة ولاية أوريجون، والذي ظهر أيضًا في البودكاست، يجب أن تستهدف حوالي 30 ملليجرام من الليكوبين.
وتحتوي سلطة الطماطم على خمسة أو 10 ملليجرام من الليكوبين، في حين أن 100 جرام من صلصة الطماطم تحتوي على حوالي 50 ملليجرام.
وأضاف الدكتور موسلي: "قم بطهي الطماطم واشرب عصير الطماطم، سيكون طعمه لذيذًا وقد يحميك من بعض أشكال السرطان. وسوف تشكرك شرايينك وبشرتك أيضًا".

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