فوائد مذهلة للشمندر.. يحميك من هذا المرض المميت

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قال خبير تغذية إن تناول الشمنر (البنجر) يمكن أن يساعد في تعزيز الدافع الجنسي وحتى تقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

وأضاف الدكتور مايكل موسلي، إن هذا النبات اللذيذ يعمل "تمامًا مثل الفياجرا"، وقد استخدمه الرومان كمنشط جنسي".

وأوضح أنه يساعد الأوعية الدموية على التمدد، وتحسين التدفق إلى الأعضاء الخاصة وخفض ضغط الدم.





الشمندر غني بالنترات



الشمندر يخفض ضغط الدم



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وتابع الدكتور موسلي: "بالنسبة لأولئك المهتمين بالكيمياء الحيوية - الجزء العلمي - فإن الشمندر غني بالنترات. يتم تحويل النترات عن طريق البكتيريا الموجودة في فمك إلى أكسيد النيتريك. وهذا يسبب توسع الأوعية - توسيع الأوعية الدموية".وأشار إلى أن "هذا ما يخفض ضغط الدم لديك وما يفعله أيضًا، خاصة مع كبار السن، فهو يمنحهم دفعة حتى يتمكنوا من أن يصبحوا أكثر نشاطًا".ويمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم، من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتة الدماغية، وكذلك تمدد الأوعية الدموية وأمراض الكلى والخرف.وأظهرت الأبحاث السابقة أن شرب كوب من عصير الشمندر كل يوم أعاد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى "النطاق الطبيعي".والشمندر غني بحمض الفوليك، الذي يساعد الخلايا على النمو والقيام بوظائفها.وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا رئيسيًا في السيطرة على تلف الأوعية الدموية، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.وقال الدكتور موسلي إن النترات الموجودة في الخضروات الجذرية تعزز أداء الرجال في غرفة النوم.وقارنها بالفياجرا، التي تجعل الجسم أكثر حساسية لأكسيد النيتريك، مما يفتح الأوعية الدموية حول القضيب.وقال الدكتور موسلي: "لقد استخدمه الرومان كمنشط جنسي بشكل غريب بما فيه الكفاية. الآلية هي نفسها تمامًا كما في الفياجرا. ما تفعله الفياجرا يؤدي إلى إطلاق أكسيد النيتريك وتوسيع الأوعية الدموية، ولكن بشكل رئيسي حول أعضائك التناسلية".واعتبر أن هذا "سبب وجيه آخر لتناول الشمندر".