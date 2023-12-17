فوائد مذهلة للشاي.. يحمي صحة الدماغ والقلب

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كشفت خبيرة تغذية، عن أن شرب الشاي يمكن أن يفيد القلب والعقل، دون أن تقتصر الفوائد على نكهة واحدة فقط.

وقالت خبيرة التغذية، الدكتورة باميلا ماسون، من اللجنة الاستشارية للشاي في بريطانيا، إن فنجان الشاي الذي تتناوله يوميًا يخفي "ثروة من عجائب الصحة". اضافة اعلان

وأظهر استطلاع شمل أكثر من 1000 بريطاني استعرضته اللجنة الاستشارية للشاي (TAP)، أن حوالي ثلث المشاركين فقط أدرجوا الفوائد الصحية كواحد من أهم ثلاثة أسباب لشرب الشاي.





صحة القلب



صحة الدماغ



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وأوضحت الدكتورة ماسون أن مجموعة كاملة من أنواع الشاي يمكن أن تفيد للقلب. سواء اخترت تناول فنجان من الشاي الكلاسيكي، أو تناولت مشروبًا عشبيًا مثل الكركديه والبابونج والزنجبيل، فإن الشاي مليء بمضادات الأكسدة.وقالت خبيرة التغذية: "يحتوي الشاي على مادة البوليفينول المتنوعة التي لها تأثير مضاد للالتهاب، وهي إحدى الطرق التي تساعد من خلالها على الحماية من أمراض القلب".وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "وجدت مراجعة بحثية للأدلة أن شرب الشاي الأسود والأخضر يمكن أن يساعد في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خفض ضغط الدم، وتوسيع الشرايين وخفض الكوليسترول".وتابعت: "وجدت أدلة بيانات أخرى أن شاي الكركديه له تأثير في خفض ضغط الدم ومن المحتمل أن يخفض نسبة الكوليسترول".ومن خلال خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، يمكنك الاستفادة من صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.ووفقًا لخبيرة التغذية، فإن الشاي الأسود والأخضر والبابونج يمكن أن يساعد العقل أيضًا.وقالت الدكتورة ماسون: "الشاي الأسود مفيد أيضًا لصحة الدماغ"، مشيرة إلى أنه "في مزيد من الأبحاث، ارتبط استهلاك الشاي الأسود بانتظام بذاكرة أفضل في سن الشيخوخة".وأوضحت خبيرة التغذية، أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة (EGCG) إيبيجالوكاتشين جاليت التي ثبت أنها تمنع عجز الذاكرة.علاوة على ذلك، فإن شاي البابونج له تأثيرات مهدئة، يمكن أن تساعد في تقليل القلق، وفقًا لها.وأضافت الدكتور ماسون: "ترتبط ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأسود يوميًا بصحة القلب وفوائد صحة الدماغ. إذا كنت تستمتع بالخلطات العشبية، فاحرص على تناول كوب أو كوبين من مشروب الأعشاب المفضل لديك أو كوبين من الشاي الأخضر".