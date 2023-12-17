فوائد مذهلة للشاي.. يحمي صحة الدماغ والقلب

كشفت خبيرة تغذية، عن أن شرب الشاي يمكن أن يفيد القلب والعقل، دون أن تقتصر الفوائد على نكهة واحدة فقط.
وقالت خبيرة التغذية، الدكتورة باميلا ماسون، من اللجنة الاستشارية للشاي في بريطانيا، إن فنجان الشاي الذي تتناوله يوميًا يخفي "ثروة من عجائب الصحة".
وأظهر استطلاع شمل أكثر من 1000 بريطاني استعرضته اللجنة الاستشارية للشاي (TAP)، أن حوالي ثلث المشاركين فقط أدرجوا الفوائد الصحية كواحد من أهم ثلاثة أسباب لشرب الشاي.
صحة القلب
وأوضحت الدكتورة ماسون أن مجموعة كاملة من أنواع الشاي يمكن أن تفيد للقلب. سواء اخترت تناول فنجان من الشاي الكلاسيكي، أو تناولت مشروبًا عشبيًا مثل الكركديه والبابونج والزنجبيل، فإن الشاي مليء بمضادات الأكسدة.
وقالت خبيرة التغذية: "يحتوي الشاي على مادة البوليفينول المتنوعة التي لها تأثير مضاد للالتهاب، وهي إحدى الطرق التي تساعد من خلالها على الحماية من أمراض القلب".
وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "وجدت مراجعة بحثية للأدلة أن شرب الشاي الأسود والأخضر يمكن أن يساعد في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خفض ضغط الدم، وتوسيع الشرايين وخفض الكوليسترول".
وتابعت: "وجدت أدلة بيانات أخرى أن شاي الكركديه له تأثير في خفض ضغط الدم ومن المحتمل أن يخفض نسبة الكوليسترول".
ومن خلال خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، يمكنك الاستفادة من صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.
صحة الدماغ
ووفقًا لخبيرة التغذية، فإن الشاي الأسود والأخضر والبابونج يمكن أن يساعد العقل أيضًا.
وقالت الدكتورة ماسون: "الشاي الأسود مفيد أيضًا لصحة الدماغ"، مشيرة إلى أنه "في مزيد من الأبحاث، ارتبط استهلاك الشاي الأسود بانتظام بذاكرة أفضل في سن الشيخوخة".
وأوضحت خبيرة التغذية، أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة (EGCG) إيبيجالوكاتشين جاليت التي ثبت أنها تمنع عجز الذاكرة.
علاوة على ذلك، فإن شاي البابونج له تأثيرات مهدئة، يمكن أن تساعد في تقليل القلق، وفقًا لها.
وأضافت الدكتور ماسون: "ترتبط ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأسود يوميًا بصحة القلب وفوائد صحة الدماغ. إذا كنت تستمتع بالخلطات العشبية، فاحرص على تناول كوب أو كوبين من مشروب الأعشاب المفضل لديك أو كوبين من الشاي الأخضر".
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)