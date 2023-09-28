الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فوائد مذهلة للشاي.. مفيد للقلب ويساعد على العيش حياة أطول

كوب شاي
فوائد عدى للشاي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يعد الشاي المشروب الشعبي في كثير من دول العالم، وخاصة في الوطن العربي، والذي يتميز بمذاقه المميز، فضلاً عن العديد من الفوائد الصحية.اضافة اعلان
وقال الدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية، إن شرب كوبين أو أكثر من الشاي يمكن أن يساعد على العيش حياة أطول وأكثر صحة.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

ووصف في مقابلة مع "راديو بي بي سي 4"، الشاي بأنه "ليس مجرد وسيلة رائعة للتخلص من التوتر فحسب، بل يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعدني على العيش لفترة أطول. وحياة أكثر صحة".
والسبب وراء ذلك هو أوراق الشاي مليئة بالبوليفينول، وهي مركبات نباتية لها فوائد صحية واسعة، ويبدو أنها مفيدة بشكل خاص لدعم صحة القلب والدماغ.

أقل عرضة للوفاة

ووجدت دراسة أجريت على ما يقرب من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة، أن أولئك الذين شربوا كوبين أو أكثر من الشاي يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة بشكل ملحوظ.
وأضاف الدكتور موسلي: "يبدو أن فوائد الشاي تكون أكثر وضوحًا عندما يتعلق الأمر بالسكتة الدماغية وأمراض القلب".
وظلت الفائدة الإيجابية قائمة حتى مع إضافة الحليب أو السكر إلى الشاي، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

مدة ترك كيس الشاي في الماء الساخن

وفقًا للبروفيسور أندرو ستيبتو، رئيس قسم العلوم السلوكية في جامعة كوليدج لندن، فإن المدة التي تترك فيها كيس الشاي في الماء الساخن أكثر أهمية من المدة التي تضيفها بعد ذلك.
قال: "يجب أن يكون لديك ما يكفي من الوقت حتى تعمل المركبات النشطة بيولوجيًا".
وأشار ستيبتو أيضًا إلى فوائد شرب الشاي على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يمكن أن يقلل الالتهاب وتنشيط الصفائح الدموية.
وأضاف: "الالتهاب وهو عملية عامة داخل الجسم قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب".
وتابع: "الصفائح الدموية عبارة عن خلايا صغيرة جدًا تدور داخل مجرى الدم وتشارك في التئام الجروح ووقف النزيف، ولكنها يمكن أن تتجمع معًا مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب".
وواصل متحدث عن فوائد الشاي: "يمكن أن يخفف من التوتر ويحمي قلبك ويعطي دفعة لعقلك".

اقرأ أيضا

جلطة الساق
3:34 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

أفضل وأسهل طريقة لتفادي خطر الإصابة بجلطات الدم

حساب المواطن
3:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

توضيح من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم للفرد المستقل

وظائف الدماغ
2:06 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

دراسة: الاستراحة في المدينة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

صور طبية
1:29 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

مسارات طبية خاصة لربط المستشفيات وتقليص قوائم الانتظار

اقرأ أيضا

دراسة: لقاحات كوفيد تزيد من خطر "النزيف المهبلي غير المتوقع"

بشرى لمن يفتقدوه.. 9 أطعمة تساعد على زيادة الطول

أطباء الأشعة يهزمون الذكاء الاصطناعي في دراسة حديثة

قبل تفاقم الخطر.. اكتشف العلامات الـ 10 المبكرة لأمراض القلب

نظام غذائي بسيط يُجنبك الخطر في "منتصف العمر"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

كوب شاي 8:09 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

حتى لا تُحرم فوائده الصحية.. لا تشرب الشاي في هذه الأكواب

اقرأ أيضا

كورونا
7:31 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

"الصحة العالمية": زيادة في أعداد الإصابات بكورونا بالمستشفيات

الكوليرا - تطعيم - افريقيا
7:46 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بعد السودان.. الكوليرا تحصد أرواح 20 شخصا بدولة جديدة

الوجبات السريعة
3:31 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

معلومات مثيرة.. كيف جعلت شركات التبغ الكبرى الناس يدمنون الوجبات السريعة؟

الموز الناضج
3:12 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

فائدة مذهلة لمرضى الكبد.. أيهما أفضل: الموز الناضج أم الأخضر؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
3:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

توضيح من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم للفرد المستقل

زلزال 7
2:18 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من سفارة المملكة في جيبوتي للمواطنين بعد الزلزال

أخبار السعودية
1:09 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي وبشرى من حساب المواطن

الدعم السكني سكني
12:56 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بعد 4 أيام من إيداعه.. تنبيه مهم بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

حساب المواطن
12:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى من حساب المواطن لمستفيدي الضمان المطور

تراجع البطالة
11:43 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023