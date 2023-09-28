فوائد مذهلة للشاي.. مفيد للقلب ويساعد على العيش حياة أطول

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يعد الشاي المشروب الشعبي في كثير من دول العالم، وخاصة في الوطن العربي، والذي يتميز بمذاقه المميز، فضلاً عن العديد من الفوائد الصحية. اضافة اعلان

وقال الدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية، إن شرب كوبين أو أكثر من الشاي يمكن أن يساعد على العيش حياة أطول وأكثر صحة.





يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب



أقل عرضة للوفاة



مدة ترك كيس الشاي في الماء الساخن



ووصف في مقابلة مع "راديو بي بي سي 4"، الشاي بأنه "ليس مجرد وسيلة رائعة للتخلص من التوتر فحسب، بل يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعدني على العيش لفترة أطول. وحياة أكثر صحة".والسبب وراء ذلك هو أوراق الشاي مليئة بالبوليفينول، وهي مركبات نباتية لها فوائد صحية واسعة، ويبدو أنها مفيدة بشكل خاص لدعم صحة القلب والدماغ.ووجدت دراسة أجريت على ما يقرب من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة، أن أولئك الذين شربوا كوبين أو أكثر من الشاي يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة بشكل ملحوظ.وأضاف الدكتور موسلي: "يبدو أن فوائد الشاي تكون أكثر وضوحًا عندما يتعلق الأمر بالسكتة الدماغية وأمراض القلب".وظلت الفائدة الإيجابية قائمة حتى مع إضافة الحليب أو السكر إلى الشاي، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وفقًا للبروفيسور أندرو ستيبتو، رئيس قسم العلوم السلوكية في جامعة كوليدج لندن، فإن المدة التي تترك فيها كيس الشاي في الماء الساخن أكثر أهمية من المدة التي تضيفها بعد ذلك.قال: "يجب أن يكون لديك ما يكفي من الوقت حتى تعمل المركبات النشطة بيولوجيًا".وأشار ستيبتو أيضًا إلى فوائد شرب الشاي على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يمكن أن يقلل الالتهاب وتنشيط الصفائح الدموية.وأضاف: "الالتهاب وهو عملية عامة داخل الجسم قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب".وتابع: "الصفائح الدموية عبارة عن خلايا صغيرة جدًا تدور داخل مجرى الدم وتشارك في التئام الجروح ووقف النزيف، ولكنها يمكن أن تتجمع معًا مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب".وواصل متحدث عن فوائد الشاي: "يمكن أن يخفف من التوتر ويحمي قلبك ويعطي دفعة لعقلك".