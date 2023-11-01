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فوائد مذهلة للشاي الأخضر "الماتشا".. يحمي من هذه الأمراض القاتلة

الفوائد الصحية لشاي الماتشا
فوائد صحية لشاي الماتشا
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احتل شاي ماتشا المرتبة الأولى في الدراسات التي أجريت على المشروبات الأكثر صحة على هذا الكوكب، وهو شاي أخضر مسحوق بشكلٍ دقيق، ويُعدّ من أجود أنواع الشّاي الياباني وأكثرها شيوعًا في اليابان، اضافة اعلان
ويأتي الماتشا من نبات كاميليا سينينسيس، ويستخدم في المشروبات واللاتيه والشاي وحتى الحلويات. وارتفعت شعبية الشاي الأخضر بشكل كبير، مع عدد كبير من الفوائد الصحية.
وتقول الدراسات إن إضافة المشروب الشعبي إلى حياتك اليومية يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري وتعزيز طول العمر، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

هل يعزز طول العمر؟ 

الماتشا غني بمضادات الاكسدة، وهي فئة من المركبات النباتية الموجودة في الشاي والتي تعمل كمضادات أكسدة طبيعية. 
تساعد مضادات الأكسدة على تثبيت الجذور الحرة الضارة، وهي مركبات يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتسبب أمراضًا مزمنة.
ويمكن أن يؤدي تضمين الماتشا في نظامك الغذائي إلى زيادة تناولك لمضادات الأكسدة، مما قد يساعد في منع تلف الخلايا ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

يقي من السرطان

يحتوي شاي الماتشا على مركبات تعزز الصحة، بما فيها بعض المركبات التي تم ربطها بالوقاية من السرطان في أنابيب الاختبار والدراسات على الحيوانات.
ويحتوي الماتشا على نسبة عالية بشكل خاص من مادة EGCG (إيبيجالوكاتشين جاليت)، وهو نوع من الكاتشين الذي ثبت أن له خصائص قوية مضادة للسرطان.
وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب، وجد أن هذه المادة الموجودة في الماتشا ساعد في قتل خلايا سرطان البروستاتا.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

وفي دراسة أخرى نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة، تم تحليل آثار الشاي الأخضر على السمنة ومرض السكري من النوع 2.
وأشارت الدراسة إلى أن "السمنة ومرض السكري من النوع الثاني يمثلان مشكلات صحية عامة رئيسية في جميع أنحاء العالم، ويساهمان في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات القلبية الوعائية".
وتابعت: “يعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شعبية في العالم، خاصة في الدول الآسيوية بما فيها كوريا والصين واليابان".
وأردفت: "بسبب ارتفاع معدل استهلاك الشاي الأخضر بين هؤلاء السكان، حتى التأثيرات الصغيرة على أساس فردي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصحة العامة".
وأوضحت: "لقد أظهرت دراسات مختلفة الآثار المفيدة للشاي الأخضر، ليس فقط على أمراض القلب والأوعية الدموية ولكن أيضًا على السمنة ومرض السكري من النوع الثاني نفسه".
وفي دراسة أجريت في اليابان، أظهرت انخفاض بنسبة 33% في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى الأشخاص الذين يشربون ستة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا.
وخلصت الدراسة إلى أن الأدلة المستمدة من الدراسات الوبائية تشير إلى إمكانية أن يكون الشاي الأخضر استراتيجية جديدة لعلاج أو الوقاية من السمنة والسكري.

الفوائد الصحية الأخرى لشاي الماتشا

وتشمل الفوائد الصحية الأخرى لشاي الماتشا ما يلي:
-الوقاية من أنواع معينة من السرطانات.
-يخفض مستوى الكولسترول "الضار".
-يمنع الأزمات القلبية.
-يخفض ضغط الدم.
-ينظم عمليات الهضم.
-يزيد الطاقة.
-يقوي جهاز المناعة.

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