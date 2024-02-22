فوائد مذهلة للبصل تكشف سر الإقبال الكبير على تناوله

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يشتهر البصل بفوائده الصحية، والتي يأتي معظمها من مضادات الأكسدة الموجودة فيه، وتساعد على منع تلف الخلايا في الجسم، ولعل هذا ما يكشف سر الإقبال المتزايد على تناوله، سواءً كان مطبوخًا أم نيئًا.

وتظهر الأبحاث، أن أحد مضادات الأكسدة، والمسمى كيرسيتين، يحمي الصحة بعدة طرق، مثل مكافحة الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة.





فوائد البصل



انخفاض خطر الإصابة بالسرطان



مضاد للجراثيم



صحة الجهاز الهضمي



صحة العظام



انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية



السيطرة على مرض السكري



انخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر



ماذا عن فوائد البصل للشعر؟



ماء البصل



العناصر الغذائية للبصل



أضرار تناول البصل النيء



وأبرز موقع "ويب إم دي" الطبي، بعض الفوائد الصحية المحتملة للبصل وتشمل:تحتوي العديد من أنواع البصل على مواد كيميائية يمكن أن تساعد في مكافحة السرطان.وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا كمية كبيرة من البصل كانوا الأقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والحنجرة والمبيض.وأظهرت دراسة أخرى أن الرجال الذين تناولوا معظم الخضروات من عائلة البصل كانوا الأقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.ويعتقد بعض الباحثين أن الكيرسيتين ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في البصل هي المسؤولة عن خصائصه المقاومة للسرطان. وارتبط النظام الغذائي المليء بالكيرسيتين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة.البصل قد يقتل مجموعة واسعة من البكتيريا، وفقًا لبعض الأبحاث المخبرية. وفي إحدى التجارب، أبطأت مستخلصات البصل والثوم نمو العديد من الميكروبات.لكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإظهار كيفية تأثير البصل على البكتيريا في الجسم.يحتوي البصل على الفركتوليجوساكاريدس، وهي مواد تعمل بمثابة البريبايوتكس (غذاء للبكتيريا الصحية في الأمعاء)، والتي يمكن أن تساعد في عملية الهضم. تمر عبر الأمعاء الدقيقة وتغذي البكتيريا السليمة في الأمعاء الغليظة.وتربط الأبحاث الأمراض التي تتراوح من مرض السكري إلى سرطان القولون والاكتئاب بعدم وجود ما يكفي من بكتيريا الأمعاء الصحية.قد يلعب البصل دورًا في الوقاية من هشاشة العظام. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين اقتربوا من سن اليأس أو تجاوزوه، أن أولئك الذين تناولوا البصل يوميًا كانت لديهم كثافة عظام أكبر، مما أدى إلى عظام أقوى.يحتوي البصل على مركبات كبريتية عضوية، والتي تمنحه طعمًا ورائحة حادة وقوية. ويمكن أن تساعد هذه المركبات في تقليل مستوى الكوليسترول في الجسم وقد تساعد في تكسير جلطات الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .ويجب تناول البصل نيئًا وليس مطبوخًا للحصول على أكبر نسبة من مركبات الكبريت فيه.من المعروف أن كلاً من الكيرسيتين ومركبات الكبريت العضوية الموجودة في البصل تعزز إنتاج الأنسولين، مما يجعلها خيارًا نباتيًا مفيدًا إذا كنت تعاني من مرض السكري.وجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي طويل الأمد غني بالفلافونويد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.يستخدم بعض الأشخاص عصير البصل كعلاج منزلي لتساقط الشعر والقشرة وحكة فروة الرأس وغيرها من المشاكل المتعلقة بالشعر. لكن الأبحاث حول أي فوائد محتملة نادرة.وجدت إحدى الدراسات الصغيرة، فائدة محتملة لدى الأشخاص الذين فقدوا الشعر بسبب اضطراب مناعي يسمى الثعلبة البقعية. وأظهرت الدراسة، أإن الأشخاص الذين غسلوا شعرهم بعصير البصل نما لديهم شعر أكثر من أولئك الذين غسلوه بالماء.يؤكد بعض الناس فائدة شرب ماء البصل لمحاربة أعراض البرد والأنفلونزا. وقد تكون الفكرة هي أنه إذا كان البصل قادرًا على مقاومة الالتهاب وقتل البكتيريا والفيروسات (على الأقل في أنابيب الاختبار)، فإن ماء البصل يعد وسيلة جيدة للحصول على جرعة قوية. ولكن لا يوجد بحث لدعم هذه الفكرة.ماء البصل - الذي يتم تحضيره عن طريق تقطيع البصل المقشر والنظيف وتركه في الماء لفترة – غير مؤذٍ على الأرجح.بل قد يكون له فوائد المياه الأخرى الممزوجة بالفواكه أو الخضروات أو الأعشاب.لكن الماء المنقوع يحتوي على كمية أقل من الألياف والفيتامينات والمواد المغذية الأخرى مقارنة بالطعام المصنوع منه.يحتوي كوب واحد من البصل الخام المفروم على:السعرات الحرارية: 64الكربوهيدرات : 15 جرامالبروتين : 2 جرامالدهون: 0 جرامالألياف : 3 جرامالسكر: 7 جراميعد البصل أيضًا مصدرًا جيدًا لما يلي:فيتامين سيفيتامين ب6البوتاسيومالمنجنيزنحاستناول البصل، وخاصة البصل النيء، يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية، بما فيها:الغازات والانتفاخ. قد يكون من الصعب على بعض الأشخاص تحمل نفس المواد الموجودة في البصل والتي تغذي البكتيريا السليمة في أمعائك.يعد البصل من الأطعمة التي تسبب المتاعب في بعض الأحيان للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.إذا كنت تعتقد أن البصل يزعجك، فتجنبه أو قلل منه، خاصة عندما يكون نيئًا.تغيرات في رائحة الجسم. عندما يقوم جسمك بتكسير مركبات الكبريت الموجودة في البصل، فإنها يمكن أن تتفاعل مع العرق على جلدك، مما يخلق ما يعتبر بشكل عام رائحة كريهة للجسم. وبطبيعة الحال، يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة أيضًا.