فوائد مذهلة للبروكلي.. يزيد متوسط العمر المتوقع

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يشتهر البروكلي بكونه من الكربوهيدرات الجيدة والغني بالألياف، ويحتوي على العديد من الفوائد، مما يضعه ضمن قائمة الأطعمة التي يوصي الخبراء بتناولها. اضافة اعلان

وقالت الدكتورة سارة كايات، أثناء ظهورها على قناة (ITV) البريطانية: "نحن نعلم أن تناول 30 نوعًا من الفاكهة والخضروات على مدار أسبوع، 30 نوعًا مختلفًا، يمكن أن يساعد في تحسين صحتنا".

لكن حين طُلب منها اختيار نوع واحد من الفاكهة أو الخضروات يمكن أن يساعد الشخص على العيش لفترة أطول، اختارت البروكلي.





مادة السلفورافان في البروكلي



فيتامينات متنوعة في البروكلي



وأضافت: "إنه رخيص الثمن، ويمكن الوصول إليه بسهولة، ولكنه رائع بعض الشيء. يحتوي على مادة كيميائية تسمى السلفورافان وقد ثبت أنها مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات".وأضافت: "وفي غضون ساعات من تناول البروكلي، ستجد هذه المستويات ترتفع في مجرى الدم، وهي تساعد في دفاعاتنا المناعية".ومن المعروف أيضًا أن السلفورافان مركب مضاد للسرطان. وربطته الدراسات بتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الأمعاء وسرطان الفم.وتابعت الدكتورة سارة: "يحتوي (البروكلي) أيضًا على فيتامين سي، وفيتامين إيه، وفيتامين ك، ومواد مغذية أخرى".



وأوضحت "على سبيل المثال، فيتامين إيه مفيد للعيون، فأنت بحاجة إليه لتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وضعف البصر مع تقدمنا في السن".





البروكلي يدعم صحة القلب



وأشارت العديد من الدراسات أيضًا إلى أن البروكلي يمكن أن يدعم صحة القلب بعدة طرق.ويعد ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب. لكن البروكلي قد يلعب دورًا في تحسين هذه العلامات.وجدت إحدى الدراسات انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار وزيادة في مستويات الكوليسترول الجيد لدى الأشخاص الذين عولجوا بمكملات البروكلي.