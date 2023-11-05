فوائد مذهلة للاستحمام بالماء البارد.. ماذا عن المخاطر المحتملة؟

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قد لايكون الاستحمام بالماء البارد أمرًا مفضلاً لكثير من الناس وبخاصة أثناء الطقس البارد، لكن خبراء كشفوا عن العديد من الفوائد الصحية، مما قد يجعلك تعيد التفكير في الأمر. اضافة اعلان





فوائد الاستحمام بالماء البارد



المخاطر المحتملة



كيف تبدأ؟



الاستحمام المتباين



وقال كايل زاجرودزكي، الذي يمتلك خبرة طويلة في مجال الصحة واللياقة البدنية، والذي يدمج العلاج بالماء البارد في ممارسته، لشبكة "فوكس نيوز": “إن الماء البارد يحفز تدفق الدم، ويعزز الدورة الدموية بشكل عام ويجعل قلبك يضخ الدم”.ويمكن أن يكون الاستحمام البارد فعالًا بشكل خاص بعد التمرين، لأنه يقلل من ألم العضلات والتهابها.وأشار الخبير إلى أن التعرض للماء البارد يمكن أن يحفز أيضًا إطلاق الإندورفين، الذي يمكن أن يقلل من التوتر، ويخفف الألم ويحسن المزاج على الفور.وتابع زاجرودزكي: "أنا شخصيًا، شهدت تحسنًا في المزاج بعد أخذ حمام بارد عندما شعرت بالانخفاض العاطفي وعدم التحفيز".وأضاف أن الاستحمام البارد يمكن أن يكون له أيضًا فائدة جمالية، حيث يمكن أن يساعد في تضييق المسام ويؤدي إلى تحسين صحة الجلد والشعر.وعلى عكس الارتباط الشائع بين التعرض للبرد والإصابة بالبرد، قال زاجرودزكي إن الاستحمام البارد يمكن أن يقوي جهاز المناعة.وتابع: "هناك فائدة أخرى غير متوقعة وهي فقدان الوزن، حيث ينفق جسمك سعرات حرارية إضافية للحفاظ على درجة حرارة الجسم عندما يتعرض للبرد".وفي حين أن الاستحمام بالماء البارد آمن بشكل عام لمعظم الأصحاء، إلا أنه يمكن أن يكون له بعض المخاطر - خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أمراض محددة، كما حذر الدكتور راج داسجوبتا، كبير المستشارين الطبيين في سليبوبوليس بكاليفورنيا.وأضاف: "إن التعرض للبرد يضيق الأوعية الدموية ويمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم، مما قد يكون له آثار سلبية على الأشخاص المصابين بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم".وحذر داسجوبتا من أن أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بمشاكل في القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي، قد يحتاجون إلى تجنب التعرض للبرد، لأنه يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على القلب.ونصح الأفراد الذين يعانون من شرى البرد، وهو رد فعل جلدي للتعرض للبرد، أو متلازمة رينود، التي تسبب تنميل في أصابع اليدين والقدمين استجابة لدرجات الحرارة الباردة، باستشارة الطبيب قبل البدء بالاستحمام البارد.وينطبق الشيء نفسه على النساء الحوامل أو المرضعات.وأضاف داسجوبتا: "إذا واجهت أي آثار جانبية سلبية من الاستحمام البارد، توقف فورًا وتحدث مع طبيبك".بالنسبة للراغبين في البدء بالاستحمام البارد، يوصي زاجرودزكي بالاستحمام بدرجة حرارة تتراوح من 15.5 إلى 18 درجة مئوية لمدة 10 إلى 15 ثانية، مما يقلل تدريجيًا من درجة الحرارة والمدة كل يوم.وفيما يلي دليله لدرجات حرارة الماء:البرد المعتدل: تتراوح درجة حرارة الماء بين (10 إلى 20 درجة مئوية) وهي مناسبة لمعظم الناس.بارد: توفر درجات الحرارة التي تتراوح بين (7-10 درجات مئوية) تجربة أكثر نشاطًا.البرودة الشديدة: تعتبر درجات الحرارة التي تقل عن (7 درجات مئوية) تحديًا وأكثر ملاءمة لأهداف علاجية محددة، مثل تقليل ألم العضلات والالتهابات.وافق داسجوبتا على أنه لمساعدة الجسم على التكيف مع الماء البارد، من المهم أن تبدأ تدريجيًا.وقال: "يمكنك البدء بخفض درجة حرارة الماء قليلاً مع كل استحمام ثم زيادة المدة تدريجًيً".وتابع: "انتبه جيدًا لجسمك، وإذا شعرت بعدم الراحة، فمن المهم الخروج من الحمام والإحماء".وهناك خيار آخر وهو التناوب بين الاستحمام الساخن والبارد، وهو ما يُعرف باسم الاستحمام المتباين.وقالت كايتلين سبيرز، مدربة الصحة والتغذية واللياقة البدنية المعتمدة في ميامي بفلوريدا، إنها تبدأ بحمام دافئ لمدة 30 إلى 60 ثانية، تليها 30 إلى 60 ثانية من الماء البارد.وأضافت: "يمكنك القيام بذلك لبضع دورات بينما تقوم ببناء قدرتك على التحمل، وبمرور الوقت يمكنك تمديد أوقات الدورة لتناسب رغبتك".وتنصح سبيرز أيضًا بتحويلها إلى لعبة تحديد الأهداف ومكافأة الشخص لنفسه أثناء المضي قدمًا.وقالت: "على سبيل المثال، خلال الثلاثين يومًا الأولى، قد تهدف إلى دمج الاستحمام البارد في روتينك ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. بمجرد أن تصل إلى هذا الهدف، يمكنك مكافأة نفسك بشيء صغير".وتابعت أيضًا: "حتى بضع دقائق فقط من التعرض للماء البارد يمكن أن تساعدك على الشفاء والتعافي والشعور بالتحسن بشكل عام".وأشار داسجوبتا إلى أن الأبحاث الحاسمة حول العلاج البارد لا تزال محدودة. وقال: "لا ينبغي اعتبار الاستحمام البارد علاجًا أساسيًا لأي حالة".واستدرك: "ومع ذلك، فإن جرعة سريعة من الماء البارد يمكن أن تكون مفيدة عند استخدامها لتخفيف الأعراض - على الرغم من أن الاستجابات الفردية يمكن أن تختلف".