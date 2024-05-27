فوائد مذهلة لـ "زيت السمسم".. ماذا يفعل بخلايا الجلد التالفة؟

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يحتوي زيت السمسم على العديد من الفوائد التي تلعب بدورها دورا مهما في العناية بوظائف الجسم.



فوائد زيت السمسم



يُمكن ذلك باتباع أحد الطرق الآتية:



أضرار زيت السمسم:



موقع "ويب طب"، ذكر العديد من الفوائد التي يحتوي عليها زيت السمسم ومن أهمها:1-الحد من اضطرابات القولون2- ترطيب البشرة، وزيادة مرونتها3- منع تصلب الشرايين4- إزالة الطبقة الكلسية المحيطة بالأسنان5- منع تسوس الأسنان6- المساعدة على زيادة حركة الأمعاء7- الوقاية ومعالجة الإمساك8- إعادة إصلاح خلايا الجلد التالفةطرق تحصيل فوائد زيت السمسم للجسم-تناول زيت السمسم بإضافته إلى الأطباق المختلفة، مثل: السلطات، والحساء، أو تناوله لوحده.- تناول زيت السمسم المخلوط مع زيت فول الصويا.- تطبيق زيت السمسم على البشرة أو الشعر لتحصيل فوائده الجمالية.بالرغم من فوائد زيت السمسم للجسم إلا أنه قد يُسبب بعض الأضرار في حال تناوله بكثرة أو في حال استخدامه من قِبل بعض الأشخاص ومنها:-التفاعل مع بعض الأدوية: حيث قد يتفاعل زيت السمسم مع أدوية علاج الضغط، وأدوية علاج السكري.- التعرض للحساسية: هذه الحساسة تُدعى حساسية السمسم وهو المُسبب التاسع الشائع لأنواع الحساسية بين الأشخاص.- زيادة الوزن: يحتوي زيت السمسم على نسب عالية من السعرات الحرارية وهذا ما قد يجعله يُسبب زيادة الوزن.