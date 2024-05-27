فوائد مذهلة لـ "زيت السمسم".. ماذا يفعل بخلايا الجلد التالفة؟

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يحتوي زيت السمسم على العديد من الفوائد التي تلعب بدورها دورا مهما في العناية بوظائف الجسم.
فوائد زيت السمسمموقع "ويب طب"، ذكر العديد من الفوائد التي يحتوي عليها زيت السمسم ومن أهمها:
1-الحد من اضطرابات القولون
2- ترطيب البشرة، وزيادة مرونتها
3- منع تصلب الشرايين
4- إزالة الطبقة الكلسية المحيطة بالأسنان
5- منع تسوس الأسنان
6- المساعدة على زيادة حركة الأمعاء
7- الوقاية ومعالجة الإمساك
8- إعادة إصلاح خلايا الجلد التالفة
طرق تحصيل فوائد زيت السمسم للجسم
يُمكن ذلك باتباع أحد الطرق الآتية:-تناول زيت السمسم بإضافته إلى الأطباق المختلفة، مثل: السلطات، والحساء، أو تناوله لوحده.
- تناول زيت السمسم المخلوط مع زيت فول الصويا.
- تطبيق زيت السمسم على البشرة أو الشعر لتحصيل فوائده الجمالية.
أضرار زيت السمسم:بالرغم من فوائد زيت السمسم للجسم إلا أنه قد يُسبب بعض الأضرار في حال تناوله بكثرة أو في حال استخدامه من قِبل بعض الأشخاص ومنها:
-التفاعل مع بعض الأدوية: حيث قد يتفاعل زيت السمسم مع أدوية علاج الضغط، وأدوية علاج السكري.
- التعرض للحساسية: هذه الحساسة تُدعى حساسية السمسم وهو المُسبب التاسع الشائع لأنواع الحساسية بين الأشخاص.
- زيادة الوزن: يحتوي زيت السمسم على نسب عالية من السعرات الحرارية وهذا ما قد يجعله يُسبب زيادة الوزن.