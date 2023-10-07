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صحيفة تواصل الالكترونية

فوائد مذهلة لصفار البيض.. هذا ما يفعله بدماغ الصغار

صفار البيض
صفار البيض
أ أ
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كشف خبراء في التغذية عن فوائد مذهلة لصفار البيض ومدى تأثيره الفعال على دماغ الكبار والصغار.

فوائد صفار البيض:


1-مفيد لجميع أنسجة الجسم حيث إنه يحتوي على بروتين عالي الجودة والذي يحتوي على جميع الأحماض الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء وإصلاح الخلايا.
2- مفيد لمخ الأطفال والكبار لاحتوائه على مادة الكولين الضرورية لنمو دماغ الطفل.
3-  يعزز الذاكرة، ويحارب الخرف، ويمنع ظهور المناطق البيضاء في الدماغ التي تشير إلى احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر.
 4- مفيد للرؤية لأنه يحتوي على اثنين من أهم مضادات الأكسدة: الزياكسانثين واللوتين، اللذان يحميان العينين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والذي يعتبر أكثر الأمراض التي يمكن أن تسبب العمى شيوعا.
5- مفيد للشعر لأنه غني بالمواد البروتينية والفيتامينات والزنك وهي عناصر مهمة لبناء وإصلاح الأنسجة التالفة.
6- جيد للبشرة حيث يوفر العناصر الغذائية التي تتغلغل في أعماق الجلد ويساعد على فتح مسام الجلد إذا تم استخدامه موضعيا.
7- مفيد للحامل لأنه يحتوي على كافة العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل والجنين.
8-  يسد الشهية، منخفض السعرات الحرارية، مفيد للياقة البدنية.
9- يحمى من سرطان الثدى لأن صفار البيض غنى بالكاروتينات وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ه، وفقا لدراسة منشورة.


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