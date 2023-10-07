فوائد مذهلة لصفار البيض.. هذا ما يفعله بدماغ الصغار

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كشف خبراء في التغذية عن فوائد مذهلة لصفار البيض ومدى تأثيره الفعال على دماغ الكبار والصغار.





فوائد صفار البيض:

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1-مفيد لجميع أنسجة الجسم حيث إنه يحتوي على بروتين عالي الجودة والذي يحتوي على جميع الأحماض الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء وإصلاح الخلايا.2- مفيد لمخ الأطفال والكبار لاحتوائه على مادة الكولين الضرورية لنمو دماغ الطفل.3- يعزز الذاكرة، ويحارب الخرف، ويمنع ظهور المناطق البيضاء في الدماغ التي تشير إلى احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر.4- مفيد للرؤية لأنه يحتوي على اثنين من أهم مضادات الأكسدة: الزياكسانثين واللوتين، اللذان يحميان العينين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والذي يعتبر أكثر الأمراض التي يمكن أن تسبب العمى شيوعا.5- مفيد للشعر لأنه غني بالمواد البروتينية والفيتامينات والزنك وهي عناصر مهمة لبناء وإصلاح الأنسجة التالفة.6- جيد للبشرة حيث يوفر العناصر الغذائية التي تتغلغل في أعماق الجلد ويساعد على فتح مسام الجلد إذا تم استخدامه موضعيا.7- مفيد للحامل لأنه يحتوي على كافة العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل والجنين.8- يسد الشهية، منخفض السعرات الحرارية، مفيد للياقة البدنية.9- يحمى من سرطان الثدى لأن صفار البيض غنى بالكاروتينات وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ه، وفقا لدراسة منشورة.