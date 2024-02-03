فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع القرفة على الريق

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يمكن بسهولة أن يَحلّ الماء الدافيء مع القرفة محل المشروبات
السكرية أو القهوة، حيث يعتبر خيارا صحيا ومشروباً لذيذاً ومريحاً.
فوائد الماء الدافيء مع القرفة:
ويكتسب هذا المشروب شعبية كبيرة، ومن الممكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لصحتك، ولاسيّما للنساء؛ لأنه يساعد على:
1-تحسين الخصوبة.
2- تنظيم الدورة الشهرية.
3- التحكم في نسبة السكر في الدم: القرفة هي محسن طبيعي للأنسولين؛ مما يعني أنها تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.
4- قوة مضادة للأكسدة: القرفة غنية بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم؛ مما يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.
5- تقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض:: وجد أن تناول الماء مع القرفة، يقلل أعراض متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، عن طريق تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب.
6- المساعدة على خسارة الوزن: القرفة تقلل من مقاومة الأنسولين؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن؛ وشرب ماء القرفة يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.
7- تعزيز المناعة: تتمتع القرفة بخصائص مضادّة للالتهابات ومضادّة للبكتيريا، مما يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك؛ وشرب ماء القرفة بانتظام، يمكن أن يساعد جسمك على مقاومة الالتهابات والأمراض.
8- صحة الفم: تتمتع القرفة بخصائص طبيعية مضادّة للبكتيريا، يمكن أن تساعد في مكافحة رائحة الفم الكريهة ومنع التهابات الفم؛ مما يجعلها إضافة رائعة إلى روتين العناية بصحة الفم.
9- تأثيرات مضادة للميكروبات: تساعد خصائص القرفة الطبيعية المضادّة للميكروبات الجسم على مقاومة الالتهابات، وبالتالي الوقاية من عدد كبير من الأمراض.
10- تعزيز وظائف الدماغ
تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تحسِّن الوظيفة الإدراكية والذاكرة ومدى الانتباه؛ ويمكن أن تكون ذات قيمة خاصة مع تقدمنا في السن.