فوائد لا حصر لها لهذه الفاكهة.. ماذا عن مريض الضغط في شهر رمضان؟

أ أ

نشر في موقع "فارم ايزي" المعني بالصحة العامة، تقريرا لما تحتويه فاكهة "الجوافة"، من الفيتامينات والمعادن والخصائص التي تجعلها أحد أهم أنواع الفواكه الصحية منخفضة السكريات والسعرات الحرارية.



فوائد الجوافة لمريض ضغط الدم:

خطورة الإسراف في تناول الجوافة:

1-ضبط معدلات ضغط الدم لذا فلها أهمية كبيرة لدى مريض ضغط الدم خاصة خلال شهر رمضان.2- ضبط معدلات ضربات القلب وعدم إمداد الجسم بالكثير من السكريات ما يعد ضبطًا أيضا لمعدل ضغط الدم.3- تحتوي الجوافة على الكثير من الألياف المشبعة، فضلاً عن فيتامين سي الصحي والمعزز لمناعة الجسم.4- تحتوي على البوتاسيوم الهام جدًا لمرضى الضغط كل هذه الفيتامينات والمركبات والمعادن والخصائص تعزز وبشده القدرة على التحكم في معدلات ضغط الدم ومنعه من الارتفاع.5- تحتوي على الألياف الغذائية المشبعة التي ترتكن في الأمعاء وتفيد في عدم الشعور بالجوع لفترات طويلة.6- تعمل على مقاومة التهابات الجسم وتأكسد الخلايا وتحافظ على جسم نشطا صحيا.7- مشروب صحي للغاية للحفاظ على صحة القلب بشكل عام.كما نصح التقرير بضرورة عدم إسراف مريض الضغط في تناول الجوافة فيكتفي بكوب واحد من هذا المشروب الغنى بعد الإفطار دون إضافة أي نوع من السكريات للحصول على فوائدها المذهلة.