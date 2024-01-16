فوائد رائعة.. هذا ما يحدث لجسمك بعد التوقف عن تناول السكر

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عندما تفكر في السكريات، ربما تتبادر إلى ذهنك أطعمة مثل الحلويات والكيك والشوكولاتة والبسكويت، لكن المصطلح في الواقع أوسع بكثير مما قد تعتقد. اضافة اعلان

وقالت جيس هيلارد، أخصائية التغذية الرياضية في واريور، لصحيفة "ذا صن" "تعتبر الكربوهيدرات بمثابة سكر. وهذا يشمل أي شيء من الخبز البني والمكرونة والأرز والبطاطس والموز وكذلك الكيك والبسكويت".





التوقف عن تناول السكر



صعوبات في التركيز والصداع وزيادة الوزن



من ساعة إلى ثماني ساعات



12 إلى 24 ساعة



من يومين إلى خمسة أيام



أسبوع واحد



من شهر إلى ثلاثة أشهر



ستة أشهر إلى سنة



كيف يمكنك التقليل من تناول السكر المكرر؟



وأضافت: "لذلك، سيكون من "الخطير" - ناهيك عن صعوبة - التوقف عن تناول السكر تمامًا. لكن معظمنا يحتاج إلى التفكير في تقليل تناولنا للسكريات المكررة والمضافة".وأشارت إلى أن "هذا يشمل الحلويات والكيك والشوكولاتة والبسكويت والمشروبات الغازية والمربيات وحبوب الإفطار، والقائمة تطول".ووفقًا لأخصائية التغذية، فإن تناول الكثير من السكر المكرر يمكن أن يكون ضارا بالصحة. وقالت: "إن أول دخول للأطفال إلى المستشفى يرجع إلى تسوس الأسنان، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى اتباع نظام غذائي عالي السكر".وبصرف النظر عن تسوس الأسنان، يمكن أن يسبب السكر المكرر أيضًا "صعوبات في التركيز والصداع وزيادة الوزن، مما يؤدي في النهاية إلى السمنة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من المخاوف الصحية مثل أمراض القلب والسكري وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية"، بحسب جيس.لذا، فإن التقليل من تناول الحلويات التي تتناولها يمكن أن يفيد صحتك. وقالت أخصائية التغذية: "عندما يعتاد جسمك على تناول نظام غذائي عالي السكر بشكل يومي منتظم، فإنه سوف يسبب انسحابات عندما تتوقف عن تناوله بشكل متكرر".وتابعت: "لا يزال إدمان السكر في حد ذاته قيد البحث. ومع ذلك، فإن المواد الكيميائية في الدماغ تتغير أثناء تناول نظام غذائي عالي السكر المكرر، لذا فإن التخلص منه سيؤدي إلى الشعور بالتوعك في المراحل الأولى".وإليك بالضبط ما سيحدث لجسمك في الأيام والأسابيع والشهور والسنوات بعد التخلص من السكريات المكررة.في الساعات القليلة الأولى بعد التوقف عن تناول السكريات المكررة، قد تلاحظ أنك خامل، وجسدك سوف يتوق إلى تناول الأشياء الحلوة، وبعد حوالي خمس ساعات، ستبدأ في الشعور بالتعب ونقص الطاقة.ووفقًا لأخصائية التغذية: "يعتاد الجسم على الاعتماد على السكر المكرر كمصدر للطاقة، وحتى يمر الوقت وتتناول وجبات متوازنة تحتوي على كربوهيدرات كاملة ودهون صحية، سيعتمد الجسم على السكر الذي لا يحصل عليه".في غضون 12 إلى 24 ساعة من حرمان نفسك من الحلويات، قد تمر بما يعرف باسم "مرحلة الانسحاب"، وهذا يتسبب في بعض الأعراض، مثل الصداع والغثيان والتهيج والتعب، فضلاًُ عن صعوبة في التركيز.وقالت جيس: "إن عقلك يركز بشدة على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مما قد يجعلك تجد صعوبة في التركيز على المهام وتشعر بالغضب".بعد بضعة أيام بدون سكر، قد تتفاجأ بأن أنفاسك أصبحت أكثر انتعاشًا، لأن "السكر يتفاعل مع البكتيريا الموجودة في فمك. وبافتراض أنك تحافظ على رطوبة جسمك، يجب أن تتحسن رائحة التنفس خلال يومين إلى خمسة أيام".قد ترى أيضًا بعض التحسينات في حالتك المزاجية، لأنه "في هذه الأيام يتكيف الجسم، ويجب أن تعاني من تقلبات مزاجية أقل".بعد مرور أسبوع، يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية للتخلص من السكريات المكررة هو الحصول على بشرة أكثر نقاءً.حذرت جيس من أن "السكر يرتبط بالبروتينات والدهون - في عملية تسمى التسكر - والتي يمكن رؤيتها أنها تؤثر على الكولاجين والإيلاستين داخل الجلد".وأشارت إلى أن "زيادة السكر تسبب أيضًا الالتهابات وتراكم الزيوت داخل الجلد، وهو ما يظهر عادة من خلال حب الشباب المرتبط بالنظام الغذائي".ولفتت إلى أنه "بعد أسبوع من اتباع نظام غذائي منخفض السكر المكرر، من المفترض أن يكون هناك تحسن طفيف في بشرة الجلد".مع مرور الأشهر، قد تلاحظ بعض التغييرات في مستويات الطاقة لديك على مدار اليوم، بالإضافة إلى حالتك المزاجية ومظهرك.وأوضحت جيس: "لقد أصبح هذا الآن قدرًا كبيرًا من الوقت. لقد بدأ الجسم في التكيف مع طريقته الجديدة في التزود بالوقود، ونأمل أن يتحسن نظامك الغذائي بشكل عام أيضًا".وتابعت: "من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسين الذاكرة والشعور بالحيوية طوال اليوم وقد تلاحظ فقدان بعض الدهون خلال هذه الأشهر أيضًا".وبصرف النظر عن زيادة الطاقة طويلة الأمد، قد تلاحظ أيضًا أنك تشعر بالشبع لفترة أطول بعد الوجبات وتقل تقلباتك المزاجية. علاوة على تحسينات في ذاكرتك.إذا قضيت ستة أشهر إلى سنة دون تناول السكر المكرر، فهذا إنجاز عظيم، حيث يجب أن تكون قادرًا على رؤية بعض فقدان الوزن بشكل واضح.وبما أن خفض تناول السكر يعد "تغييرًا كبيرًا في النظام الغذائي"، قالت أخصائية التغذية الرياضية إنه "اعتمادًا على عدة عوامل، يمكن أن يكون هناك فقدان واضح للوزن وتقليل الانتفاخ في هذه المرحلة".وأشارت إلى أنه على المدى الطويل، سيكون لديك أيضًا انخفاض في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. قد تجد أنك لم تصاب بعدة نزلات برد وأن آلام مفاصلك أصبحت أقل".قد يكون الأمر أصعب مما تعتقد لعدم تناول السكر.يضاف السكر المكرر إلى العديد من المنتجات الآن، حتى صلصات المكرونة، لذا فإن مفتاح التخلص من السكر هو إلقاء نظرة على الملصق الموجود على الأطعمة.ومن الأفضل النظر إلى المكونات واختيار أشياء مثل صلصة المكرونة بدون سكر مضاف. كما أن اتخاذ "اختيارات مستنيرة" بشأن الوجبات الخفيفة يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل تناول السكر.ويُنصح بتناول وجبات خفيفة من الفاكهة أو الخضار أو الحمص أو البيض المسلوق، بدلاً من ألواح الحبوب والشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.واقترحت جيس: "تأكد من أن تبدأ يومك بشكل جيد مع وجبة إفطار منخفضة السكر مثل رقائق النخالة مع التوت الطازج أو المجمد والموز".ويعد خبز القمح الكامل مع زبدة الفول السوداني والموز بديلاً أيضًا، بالإضافة إلى الزبادي اليوناني مع التوت والجرانولا الخالية من السكر المضاف.