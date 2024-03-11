فوائد الإفطار على التمر في شهر رمضان

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يعد التمر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي لكثير من المسلمين، وبخاصة خلال شهر رمضان، إذ لا تكاد تخلو مائدة منه على اختلاف أنواعه وجودته.

وعلاوة على قيمته الغذائية المرتفعة، فإن تناول بضع تمرات على الإفطار من السنن التي دعا إليها صلي الله عليه وسلم، قائلاً: "إذا أفطر أحدكم فليفطر علي تمر فإنه بركة فإن لم يجد فالماء طهور" رواه الترمذي.





1-التمر مصدر جيد للألياف



2. التمر ومضادات الأكسدة



3. التمر محلي طبيعي



4. العناصر الغذائية في التمر



5. التمر يساعد على الولادة الطبيعية



التمر وسكر الدم؟



مؤشر نسبة السكر في الدم



أنواع التمور



ويعد التمر مصدرًا جيدًا للألياف، ويمكن أن يكون مفيدًا للتحكم في نسبة السكر في الدم وكذلك لصحة الجهاز الهضمي.وخلال شهر رمضان، قد يعاني بعض الناس من مشكلة في الجهاز الهضمي.لكن دراسة أظهرت أن الأفراد الذين تناولوا المزيد من التمر في نظامهم الغذائي شهدوا تحسنًا في حركات الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي مقارنة بما كانوا عليه من قبل عندما كانوا لا يتناولون التمر، وفقًا لموقع "ذا هيلثي مسلم".مضادات الأكسدة هي مركبات موجودة في الأطعمة ولها العديد من الفوائد الصحية المختلفة.ويحتوي التمر على كمية عالية من مضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والزهايمر والالتهابات.التمر هو مُحلي طبيعي، ويمكن استخدامه كبديل لتحلية الأطعمة بدلاً من السكر.وإضافة التمر الكامل إلى العصائر أو المخبوزات أو الوصفات الأخرى لن يضمن الحصول على مذاق حلو فحسب، بل أيضًا على الفوائد الغذائية التي تأتي مع التمر أيضًا.التمر مغذ للغاية ويحتوي على الكثير من المغذيات الدقيقة بما فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين ب6.وكل هذه العناصر الغذائية مهمة للصحة العامة والرفاهية، مثل صحة العظام والأوعية الدموية والأعصاب ووظيفة المناعة.في سورة مريم تحكي أنه عندما حان وضع ولادة السيدة مريم للمسيح عليه السلام، أمرها الله تعالى بأن تأكلي التمر: "وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا* فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا".وأظهرت الدراسات الآن أن التمر يمكن أن يعزز سهولة المخاض المتأخر وتقليل وقت المخاض عند النساء الحوامل.وفي إحدى الدراسات، أظهرت أم النساء اللاتي تناولن التمر قبل 4 أسابيع من الموعد المحدد لهن أكثر عرضة للولادة بشكل طبيعي، وكان وقت المخاض أقل بكثير مقارنة بالنساء اللاتي لم يتناولن التمر.في حين أن التمر حلو يحتوي على نسبة عالية من السكر، يشعر البعض، وخاصة أولئك الذين يعانون من مرض السكري، بالقلق من تأثيره على نسبة السكر في الدم.لكن تناول التمر باعتدال هو خيار غذائي صحي تمامًا ويمكن الاستمتاع به حتى لو كان الشخص مصابًا بمرض السكري.مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو وسيلة لقياس كيفية تأثير الكربوهيدرات على نسبة السكر في الدم.ومن المعروف أن الأطعمة التي تحتل مرتبة "مرتفعة" في المؤشر الجلايسيمي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة،أما الأطعمة التي تحتل مرتبة أقل تسبب تغيرات أقل في نسبة السكر في الدم.ويعد التمر مصدرًا جيدًا للألياف التي تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم، حيث تسمح الألياف بامتصاص الكربوهيدرات بشكل أبطأ في الجسم. ولهذا السبب، فإن التمور تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، وعندما يتم تناولها باعتدال، فهي صحية وآمنة تمامًا، وخيار جيد حتى لأولئك الذين يعانون من مرض السكري.وتناول 1-2 تمرة إلى جانب بعض البروتين مثل بعض المكسرات سيساعد أيضًا على إبطاء امتصاص السكر ولن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.كما أن تناول التمر مع الفواكه والخضروات الأخرى مثل الخيار أو البطيخ يساعد أيضًا على زيادة كمية الألياف لديك وهو أيضًا سُنّة، كما قال عبد الله بن جعفر: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب".هناك العديد من أنواع التمور المختلفة، ومن أشهرها المجدول والعجوة والسكري.وبينما تظل الفوائد الغذائية والصحية واحدة بين أنواع التمر المختلفة، إلا أن محتوى السكر الطبيعي يزداد باختلاف أحجام التمر، فكلما زاد حجم التمر كلما زاد احتوائه على السكر.