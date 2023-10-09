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فوائدها مدهشة.. وجبة خفيفة تحمي قلبك مع تقدمك في العمر

أمراض القلب
الجوز يحافظ على صحة القلب
أ أ
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توصلت دراسة إلى أن إضافة حفنة من المكسرات إلى النظام الغذائي يعمل على حماية القلب مع التقدم في العمر.
ويتعلق الأمر على وجه التحديد بالجوز، الذي يحتوي على مزيج من أوميجا 3 النباتية الأساسية والبروتين والألياف ومضادات الأكسدة والمعادن وفيتامينات ب.اضافة اعلان
وتحمي هذه الأطعمة القلب مع التقدم في العمر، وفقًا لدراسة حول تطور مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب البالغين.

تفاصيل الدراسة

وشمت الدراسة، 3023 رجلاً وامرأة من السود والبيض بالولايات المتحدة يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.
وقدم المشاركون، معلومات عن النظام الغذائي ثلاث مرات طوال فترة الدراسة في الأساس، والسنة السابعة، والسنة 20. 
وعلاوة على ذلك، تم أخذ القياسات الجسدية والسريرية في اختبارات متعددة امتدت على مدى 30 عامًا.
وقُسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات بناءً على استهلاكهم للجوز: مستهلكو الجوز، أو مستهلكو الجوز الآخرون، أو غير مستهلكي الجوز.
وأظهرت البيانات أن حوالي 352 من المشاركين في الدراسة تناولوا وجبات خفيفة صحية للقلب.
علاوة على ذلك، تناول المشاركون في المتوسط 21 جرامًا فقط من الجوز يوميًا. وأظهرت النتائج، أنه حتى هذه الكمية الصغيرة تم ربطها بتحسن خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
وبينت النتائج، أن أولئك الذين تناولوا وجبة خفيفة "سهلة ويمكن الوصول إليها" كان لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل، ومحيط خصر أقل، وانخفاض في ضغط الدم، وانخفاض مستويات الدهون في الدم، ومستويات سكر دم أقل بشكل ملحوظ.

تناول الجوز في سن مبكرة


وقالت لين إم ستيفن، أستاذ علم الأوبئة وصحة المجتمع في كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا: "يبدو أن أكلة الجوز لديهم نمط ظاهري فريد من نوعه في الجسم يحمل في طياته تأثيرات إيجابية أخرى على الصحة مثل تحسين جودة النظام الغذائي، خاصة عندما يتناولون الجوز. ابدأ بتناول الجوز من سن مبكرة إلى منتصف مرحلة البلوغ – حيث يرتفع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسمنة والسكري".
وفي حين أن المكسرات الأخرى توفر أيضًا بعض الفوائد الصحية الواعدة، يبدو أن الجوز قوي بشكل خاص للقلب.
وأضافت ستيفن: "أظهر مستهلكو الجوز ميزة فيما يتعلق بجودة النظام الغذائي، ولكن يبدو أن مستهلكي الجوز لديهم (سجلوا نتائج) أفضل لعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالمجموعات الأخرى، حتى بعد مراعاة جودة النظام الغذائي بشكل عام". 
ولفتت إلى أن "التحولات الصحية المفاجئة في النمط الغذائي العام لمستهلكي الجوز تشير إلى أن الجوز قد يكون بمثابة جسر أو "غذاء ناقل" لمساعدة الناس على تكوين عادات تغذية صحية وأسلوب حياة طوال الحياة."
وفي حين أن الدراسة تقدم بعض النتائج الإيجابية، لكنها لا تدعم استنتاجات السبب والنتيجة.

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