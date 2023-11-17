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فوئد مذهلة للزنجبيل.. يحميك من الانتفاخ ويعزز مناعتك

الزنجبيل
فوائد عدة للزنجبيل
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اكتسب الزنجبيل شعبية متزايدة خلال في السنوات الأخيرة بفضل فوائده الصحية.
ويعرف الزنجبيل بخصائصه القوية المضادة للالتهابات والمعززة للمناعة ومضادات الأكسدة.اضافة اعلان
ويمكن أن يساعد في محاربة اضطراب المعدة مع تعزيز عملية الهضم بشكل أفضل .

الزنجبيل والانتفاخ

قال اختصاصي التغذية كانديس أونيل: “هناك إنزيمات معينة في الزنجبيل يمكن أن تساعد في الانتفاخ، وتساعد في تخفيف الإمساك وتساعد في علاج الغثيان".
وتابع، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "إذا كنت تعاني من أعراض القولون العصبي، فقد يساعد ذلك في تقليل بعض الأعراض".
وأشارت الأبحاث التي نشرتها أكاديمية نيويورك للعلوم إلى أن الزنجبيل قد يلعب أيضًا دورًا في تعزيز فقدان الوزن عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

يحفز عملية التمثيل الغذائي

ووجد أن المركبات النشطة الموجودة في الزنجبيل، بما في ذلك جينجيرول وشوجول، تحفز عملية التمثيل الغذائي، مما يعزز قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية بكفاءة.
ويمكن أن يؤدي هذا التحفيز إلى زيادة حرق الدهون، وبالتالي فقدان الوزن. ويعمل الزنجبيل كمثبط طبيعي للشهية، وقد ارتبط تناوله بانخفاض الشعور الجوع والرغبة الشديدة، مما يوفر الدعم للالتزام بخطة الأكل الصحي.

تنظيم مستويات السكر في الدم

علاوة على ذلك، أثبت الزنجبيل قدرته على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو عامل لا يسهم فقط في إدارة الوزن، ولكنه يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب.
وبشكل عام، تجعل هذه الخصائص الزنجبيل من الوسائل المهمة لتحقيق وزن صحي والحفاظ عليه.
لكن فوائد الزنجبيل العديدة لا تتوقف عند هذا الحد، فهو يمتلك خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تكون مفيدة في الحفاظ على الصحة العامة.

الزنجبيل يحتوي على فيتامين سي

وعلى الرغم من أن الزنجبيل يحتوي على فيتامين سي، إلا أن الكمية قد لا تكون كبيرة، لذلك يتم إعداد جرعات الزنجبيل غالبًا لتشمل عصير الليمون أو عصير البرتقال لتعزيز تناول فيتامين سي.
وهذا المزيج لا يكمل النكهة فحسب، بل يوفر أيضًا دفعة إضافية من هذا الفيتامين الأساسي، مما يدعم وظيفة المناعة والصحة العامة.

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