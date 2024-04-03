"فليقل خيرًا أو ليصمت".. هل سمعت عن فوائد الصيام عن الكلام؟

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شرع للمسلم أن يترك الكلام امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث الشيخين عن أبي هريرة "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"، حتى إنه يؤجر على ذلك.





فوائد الصوم



سلبيات صيام الكلام



أما من الناحية الصحية، فقد ثبت أن للصوم عن الكلام فوائد، فهو يحافظ على الأحبال الصوتية، فضلاً عن فوائد أخرى ذكرتها صحيفة "الجارديان".وتوصلت دراسة أجريت عام 2005، ونشرتها المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، إلى أن فترات الصمت أدت إلى "انخفاض كبير في ضغط الدم" لدى المشاركين الذين مارسوا صيام الكلام.وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2021، ونشرتها أيضًا المعاهد الوطنية للصحة، أن هذه الممارسة ساعدت في تقليل مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر).بالإضافة إلى ذلك، أكد عالم النفس الدكتور روبرت ن. كرافت أن الانخراط في فترات الصمت الطويل يساعد الشخص على أن يصبح مستمعًا أفضل.لكن قد تكون هناك بعض الجوانب السلبية لصيام الكلام، باستثناء عدم القدرة على توصيل الاحتياجات بوضوح وسرعة.إذ أن أولئك الذين يتحدثون أقل يُنظر إليهم على أنهم أقل إعجابًا، وفقًا لبحث نُشر في عام 2022، على الرغم من ادعاء كرافت بأن الصمت يجعل الشخص مستمعًا أفضل.وعلى الرغم من أنه قد يكون من غير العملي البقاء صامتًا كل صباح، فمن الممكن أن تكون هناك بعض الفوائد للمشاركة في هذه الممارسة على أساس غير متكرر.وتؤكد الصحيفة أن صيام الكلام ليس مجرد موضة جديدة للمشاهير، قائلة إنه تم ممارسته تحت أسماء مختلفة في ثقافات مختلفة لعدة قرون.