فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات.. الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

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فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامينات، هو فقر في خلايا الدم الحمراء السليمة ينتج عن نقص كميات فيتامين B-12 والفولات عن المعدل الطبيعي. اضافة اعلان

قد يحدث ذلك في حال عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين B-12 والفولات، أو عندما يجد الجسم صعوبة في امتصاص هذه الفيتامينات أو معالجتها، وفقًا لـ"مايو كلينيك".

دون هذه العناصر المغذية، ينتج الجسم كميات كبيرة من خلايا الدم الحمراء التي لا تؤدي وظيفتها بصورة سليمة، وهو ما يُضعف قدرتها على حمل الأكسجين.

وقد تشمل الأعراض، التعب، وضيق النفس، والدوخة. ويمكن تعويض النقص عن طريق تناول المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات، والتي تؤخذ في شكل أقراص أو حُقن.





أعراض نقص الدم



أسباب نقص الدم



نقص فيتامين B-12



النظام الغذائي



فقر الدم الخبيث



جراحات الجهاز الهضمي



مشكلات معوية



نقص حمض الفوليك



مضاعفات نقص الدم



مضاعفات الحمل



اضطرابات الجهاز العصبي



سرطان المعدة



الوقاية من فقر الدم



عادة ما يَحدُث فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامينات ببطء على مدار فترة من عدة شهور إلى عدة سنوات. قد تكون المؤشرات والأعراض خفية في بادئ الأمر، ولكنها تزداد عادة كلما ازداد النقص. وقد تشمل ما يلي:- الإرهاق.- ضِيق النَّفَس.- الدُوَار.- شُحوب الجلد أو اصفراره.- عدم انتظام ضربات القلب.- نقصان الوزن.- خَدَر أو شعور بالوخز في اليدين والقدمين.- ضعف العضلات.- تغيُّرات في الشخصية.- حركات غير ثابتة.- التشوش العقلي أو فقدان الذاكرة.قد تحدث الإصابة بأنيميا نقص الفيتامينات عند عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين B-12 وحمض الفوليك أو عندما يجد الجسم صعوبة في امتصاص هذه الفيتامينات أو معالجتها.يمكن أن ينتج نقص فيتامين B-12 عن:يوجد فيتامين B-12 بشكل رئيسي في اللحوم والبيض واللبن، لذا فالأشخاص الذين لا يحصلون على هذه الأنواع من الأغذية عليهم تناول مكملات غذائية تحتوي على فيتامين B-12. بعض الأغذية معززة بفيتامين B-12، وتشمل بعض حبوب الإفطار وبعض منتجات الخميرة الغذائية.تحدث الإصابة بهذا المرض عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا المعدة التي تفرز المادة التي تعرف بالعامل الداخلي. ومن دون هذه المادة، لا يمكن امتصاص فيتامين B-12 في الأمعاء.في حالة إزالة أجزاء من المعدة أو الأمعاء جراحياً، قد يؤدي هذا إلى نقص إفراز العامل الداخلي، وبالتالي تقليص المساحة المتاحة لامتصاص فيتامين B-12.قد يؤثر داء كرون أو الداء البطني على امتصاص فيتامين B-12، كما قد تؤثر على امتصاصه الدودة الشريطية التي قد تُبتلع في حالة تناول أسماك ملوثة.حمض الفوليك، المعروف أيضاً بفيتامين B-9، هو عنصر غذائي يوجد بصفة أساسية في الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والكبدة. وقد يحدث نقص حمض الفوليك في حالة عدم تناول الأطعمة المحتوية على حمض الفوليك، أو إذا كان الجسم غير قادر على امتصاصه من الطعام.وقد تحدث مشكلات الامتصاص بسبب:- الإصابة بأمراض معوية، مثل الداء البطني.- الخضوع لعملية جراحية لاستئصال جزء كبير من الأمعاء أو تحويل مسارها.- الإفراط في تناول الكحول.- أدوية تصرف بوصفة طبية، مثل بعض الأدوية المضادة لنوبات الصرع.وتزداد حاجة النساء الحوامل والمرضعات إلى حمض الفوليك، وكذلك مرضى الغسيل الكلوي.كما أن نقص حمض الفوليك من الممكن أن يتسبب في حدوث عيوب خلقية أثناء فترة الحمل. ومع ذلك، أصبح نقص حمض الفوليك أقل شيوعاً الآن في الدول التي تحرص دائماً على إضافته إلى منتجاتها الغذائية، مثل الخبز وحبوب الإفطار والمكرونة.يجعلك نقص فيتامين B-12 أو الفولات (حمض الفوليك) أكثر عرضةً للإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك:قد يُصاب الجنين الذي لا يحصل على كمية كافية من حمض الفوليك من الأم بتشوُّهات خلقية في الدماغ والحبل النخاعي.قد يؤدي نقص فيتامين B-12 إن تُرك دون علاج إلى مشاكل عصبية، مثل النخز المستمر في اليدين والقدمين، أو إلى مشاكل في الاتزان.وقد يؤدي أيضاً إلى التشوش العقلي وكثرة النسيان، لأن فيتامين B-12 ضروري لصحة الدماغ ووظائفه.يزيد فقر الدم الخبيث من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة أو الأمعاء.يمكنك الوقاية من بعض أنواع فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامين باختيار نظام غذائي صحي محتوٍ على أغذية متنوعة.وتشمل الأغذية الغنية بفيتامين B-12 ما يلي:- اللحم البقري، والكبد، والدجاج، والسمك.- البيض.- الأطعمة المعززة، مثل حبوب الإفطار.- الحليب، والجبن، واللبن.وتشمل الأغذية الغنية بالفولات:- البروكلي، والسبانخ، والهليون، والفاصوليا البيضاء.- البرتقال، والليمون، والموز، والفراولة، والبطيخ.- منتجات الحبوب المعززة مثل الخبز، والحبوب، والمعكرونة، والأرز.- الكبد، والكلى، والخميرة، والفطر، والفستق.يحتاج معظم البالغين إلى هذه الكميات الغذائية اليومية من الفيتامينات التالية:- فيتامين B-12 ‏- 2.4 ميكروجرام.- الفولات أو حمض الفوليك - 400 ميكروجرام.وقد تحتاج الحوامل والمرضعات إلى كمية أكبر من هذه الفيتامينات.يحصل غالبية الأشخاص على كمية كافية من الفيتامينات من الأطعمة التي يتناولونها. ولكن إذا كان نظامك الغذائي مقيداً، أو إذا أجريت جراحة لتحويل مسار المعدة، فربما يكون عليك تناول أقراص مُتعددة الفيتامينات.