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فشل الرجيم الموضعي.. دراسة تثبت أن تمارين المعدة لا تحرق الدهون

دهون البطن
حرق دهون المعدة
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نشرت مجلة علمية دراسة اعتبرت فيها أن تقليل الوزن الموضعي أسطورة أخرى لخسارة الوزن، حيث من الصعب استهداف موقع الدهون والتخلص منها بطريقة سهلة، خصوصًا فيما يتعلق بالمعدة.اضافة اعلان


صعوبة التخلص من الدهون

وتشير الدراسة العلمية إلى أسباب عدة تبرر صعوبة التخلص من الدهون عن طريق الرياضة والحركات التي تستهدف المعدة.
وتؤكد أن الأجساد البشرية مجهزة للوصول إلى جميع مخازن الدهون وتقوم بعملية الحرق للحصول على الطاقة، ولفهم السبب يجب فهم كيفية تخزين الدهون في الجسم واستخدامها.


شكل الدهون الثلاثية

وتأخذ الدهون المخزنة في أجسامنا شكل الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون أو جزيئات الدهون، التي يمكننا استخدامها للحصول على الطاقة.


طرق حرق الدهون

1ـ اتباع نظام غذائي صحي مُعَيّن، وهناك أنظمة غذائية عديدة لهذا الغرض.
2ـ ممارسة التمارين الرياضية المختلفة، مثل المشي لمدة نصف ساعة يوميًا.
3ـ الإكثار من شرب الماء.
4ـ تناول بعض العقاقير التي تساعد على حرق الدهون.


تنشيط الغدة الدرقية لحرق الدهون

هناك علاقة وثيقة بين الغدة الدرقية ونسبة الدهون بالجسم، فإن هرمونات الغدة الدرقية هي المسؤولة عن ضبط معدل التمثيل الغذائي بالجسم.
وزيادة نشاط الغدة يزيد من معدل التمثيل الغذائي وبالتالي حرق الدهون وفقدان الوزن، كما تؤثر هرمونات الغدة الدرقية بصورة مباشرة على نسبة الكوليسترول في الدم فيقوم بتقليلها.

حبوب لحرق الدهون

هناك العديد من الحبوب أو الأدوية التي تساعد على حرق الدهون في الجسم، وتعتمد فكرتها على تنشيط معدّلات الطاقة في الجسم، تقلّيل شهيّة تناول الطعام، وتجعلك تشعر بالشبع أكثر.
ولكن يُرجى العلم بأن هذه الحبوب قد تسبب بعض الأضرار في حال تناولها عشوائيًا أو بإفراط، لذا ننصح باستشارة الطبيب قبل الشروع في تناولها.

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