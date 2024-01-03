فريق علمي يبتكر جرعة إنسولين "ذكية" طويلة المفعول

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ابتكر فريق علمي، يضم كيميائيين وصيادلة وخبراء في مجال البوليمارات من الولايات المتحدة والصين، جرعة إنسولين "ذكية" لعلاج مرضى السكري. اضافة اعلان





ضبط مستويات السكر في الدم لمدة أسبوع



القضاء على معاناة المرضى من وخز الإبر



جرعة تحفظ الإنسولين بالجسم لمدة طويلة



جرعة الإنسولين تتفاعل مع مواد كيميائية بالدم



الجرعة الذكية تفرز الإنسولين بشكل تلقائي



وتمكنت هذه الجرعة بعد اختبارها بنجاح على فئران وخنازير تجارب، من ضبط مستويات السكري في الدم لفترات تصل إلى أسبوع من تلقيها.ويرجع مرض السكري من النوع الأول إلى نقص كمية الأنسولين التي يفرزها البنكرياس في الدم، ويتطلب علاجه اتباع حمية غذائية معينة والحصول على جرعات منتظمة من الإنسولين.ويقوم الكثيرون من مرضى السكري بحقن أنفسهم يوميًا بالإنسولين، ولكنهم يعانون من مشكلات بسبب تصلب الجلد من كثرة الحقن بمرور الوقت.وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Biomedical Engineering، ابتكر الفريق البحثي من جامعة تشيجيانج الصينية ونورث كارولينا الأمريكية، جرعة إنسولين ذكية.ويمكن للجرة التفاعل مع عناصر معينة داخل جسم الانسان، مما يسمح بالحفاظ على الإنسولين في الدم عند المستوى المطلوب على مدار فترة طويلة من الوقت.وأوضح الفريق البحثي أن جرعة الإنسولين الجديدة تحتوي على أحماض وإضافات كيميائية تتفاعل مع المواد الكيميائية في الدم.ويتم الاحتفاظ بالإنسولين داخل كسبولة طبيعية من البوليمارات، ويتم إفرازها بشكل طبيعي حسب كمية الجلوكوز في الدم.ووجد الباحثون أنه بعد الحصول على الجرعة الذكية، يتم إفراز الإنسولين بشكل تلقائي في الدم كلما استدعت الضرورة، مثلًا بعد الانتهاء من تناول الوجبة على سبيل المثال.ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعتبر مبشرة لعلاج النوع الأول من مرض السكري، حسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية.