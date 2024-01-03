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فريق علمي يبتكر جرعة إنسولين "ذكية" طويلة المفعول

انسولين ذكي
ابتكار جرعة إنسولين طويلة المفعول
أ أ
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ابتكر فريق علمي، يضم كيميائيين وصيادلة وخبراء في مجال البوليمارات من الولايات المتحدة والصين، جرعة إنسولين "ذكية" لعلاج مرضى السكري.اضافة اعلان

ضبط مستويات السكر في الدم لمدة أسبوع

وتمكنت هذه الجرعة بعد اختبارها بنجاح على فئران وخنازير تجارب، من ضبط مستويات السكري في الدم لفترات تصل إلى أسبوع من تلقيها.
ويرجع مرض السكري من النوع الأول إلى نقص كمية الأنسولين التي يفرزها البنكرياس في الدم، ويتطلب علاجه اتباع حمية غذائية معينة والحصول على جرعات منتظمة من الإنسولين.

القضاء على معاناة المرضى من وخز الإبر

ويقوم الكثيرون من مرضى السكري بحقن أنفسهم يوميًا بالإنسولين، ولكنهم يعانون من مشكلات بسبب تصلب الجلد من كثرة الحقن بمرور الوقت.

جرعة تحفظ الإنسولين بالجسم لمدة طويلة

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Biomedical Engineering، ابتكر الفريق البحثي من جامعة تشيجيانج الصينية ونورث كارولينا الأمريكية، جرعة إنسولين ذكية.
ويمكن للجرة التفاعل مع عناصر معينة داخل جسم الانسان، مما يسمح بالحفاظ على الإنسولين في الدم عند المستوى المطلوب على مدار فترة طويلة من الوقت.

جرعة الإنسولين تتفاعل مع مواد كيميائية بالدم

وأوضح الفريق البحثي أن جرعة الإنسولين الجديدة تحتوي على أحماض وإضافات كيميائية تتفاعل مع المواد الكيميائية في الدم.
ويتم الاحتفاظ بالإنسولين داخل كسبولة طبيعية من البوليمارات، ويتم إفرازها بشكل طبيعي حسب كمية الجلوكوز في الدم.

الجرعة الذكية تفرز الإنسولين بشكل تلقائي

ووجد الباحثون أنه بعد الحصول على الجرعة الذكية، يتم إفراز الإنسولين بشكل تلقائي في الدم كلما استدعت الضرورة، مثلًا بعد الانتهاء من تناول الوجبة على سبيل المثال.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعتبر مبشرة لعلاج النوع الأول من مرض السكري، حسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية.

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