فريق طبي بمستشفى الولادة بتبوك يتمكن من إنقاذ حياة مريضة تعاني من وجود حمل غير صحي

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نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي التابعين للتجمع الصحي بمنطقة تبوك من إنقاذ حياة مريضة في العقد الثالث من العمر كانت تعاني من آلام أسفل البطن حيث خضعت إلى الفحوصات الطبية اللازمة وتبين من خلالها وجود حمل غير صحي ملتصق في جرح العملية القيصرية السابقة. اضافة اعلان



حمل غير صحي

وأوضح الفريق الطبي، أنه تم تشخيص الحالة عن طريق الأشعة فوق الصوتية للرحم وتبين وجود حمل غير صحي ملتصق في جرح العملية القيصرية السابقة ويتم علاجه بصورة جذرية عن طريق العملية الجراحية بإزالة الجزء السفلي من الرحم ولكن بوجود نسبة خطورة عالية.

وأكّد الفريق الطبي أنه الحالة عُولجت عن طريق الحقن المباشر داخل الرحم بالعلاج الكيميائي بواسطة الأشعة التداخلية بدون أي إجراء جراحي للبطن حيث تعد أول حالة علاج لحمل غير صحي داخل المستشفى وهذا الإجراء آمن بنسبة كبيرة وبنسبة نجاح عالية، واستغرق إجراء التدخل الطبي للمريضة أكثر من 20 دقيقة تكللت بالنجاح -ولله الحمد-.

وبيّن الفريق الطبي أن هذه الحالة تعد نادرة الحدوث حيث إن نسبة حدوثها تكون 0.05%.