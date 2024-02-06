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فريق طبي بالخبر ينجح بزراعة منظم نبضات قلب طفل حديث الولادة

مستشفى الملك فهد بالخبر
مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر
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نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من زراعة جهاز منظم لنبضات القلب لطفل حديث الولادة يعاني من اعتلال خلقي نادر.اضافة اعلان

زراعة جهاز منظم لبضات قلب طفل حديث الولادة

وأوضح الرئيس التنفيذي للمستشفى الجامعي الدكتور محمد الشهراني، أن المستشفى يخطو خطوات واسعة نحو التقدم والعلاج الطبي من خلال الكوادر الوطنية التي استطاعت أن تقدم الكثير من الإنجازات على كافة المجالات والمستويات المحلية والعالمية.
وقال إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات نفتخر ونفاخر بها، مثمناً جهود الطاقم الطبي، الذي استطاع أن يقدم فريقه كامل الرعاية والعناية للمريض وأن ينجحوا في هذه العملية المعقدة.

الطفل يعاني من اعتلال خلقي نادر يبطئ نبضات القلب

وأفاد رئيس وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة الدكتور عبدالله البرعي، أنه تم إجراء عملية زراعة جهاز منظم لنبضات القلب لطفل حديث الولادة يعاني من اعتلال خلقي نادر يؤدي لبطئ في نبضات القلب.
ونوه إلى أن هذه الحالة تحدث مرة لكل 20,000 - 25,000 ولادة وشُخصت الحالة من قبل الاستشاري المباشر للحالة الدكتور بسام عواري، وتمت العملية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

أجرى العملية وحدة جراحة أمراض القلب

وأشار إلى أنه قد تم تهيئة وتوفير كافية المتطلبات اللازمة لإجراء العملية، وقد أجرى العملية فريق وحدة جراحة أمراض القلب، وتعد هذه العملية الأولى لطفل حديث الولادة في مستشفى الملك فهد الجامعي.

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