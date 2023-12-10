فريق بحثي وطني يحصل على برادءة اختراع في صناعة الأدوية من التمور

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نال فريق بحثي من جامعة القصيم براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لابتكاره "طريقة لتحضير مواد تدخل في المركبات الدوائية من مخلفات التمور". اضافة اعلان

واعتمد الفريق على الاستغلال الأمثل لمخلفات التمور بعد استخلاص المواد الفعّالة منها، لإنتاج "سواغ" لأقراص دوائية فى حجم النانو تمثل تكنولوجيا جديدة فى هذا المجال الصيدلى.





استخدام تكنولوجيا النانو في إنتاج السواغ الدوائي



يتيح وصول المواد الفعالة في زمن قصير



مشروع تسجيل براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة



وثيقة الحماية الممنوحة أحد مخرجات المشروع



وتمكن الفريق البحثي الذي قاده الدكتور فهد بن محمد المندرج، بمشاركة الدكتور ثامر إبراهيم رجب، والدكتور وائل عبدالحفيظ شندي، من ابتكار هذه الطريقة المثلى لاستخدام تكنولوجيا النانو فى إنتاج هذا السواغ الدوائي فى حجم النانو، ذي الخواص الفيزيائية والكيميائية المتميزة.وطبقًا لهذا الاختراع الذي يفتح آفاق جديدة فى مجال صناعة الأدوية، ويتيح سرعة وصول المواد الفعّالة فى زمن قصير، وكذالك التقليل من تركيزها.ويمكن التوصية بدراسات لهذا السواغ (النانو سليلوز البلورى) فى صناعة الأدوية السرطانية نظرًا لخواصه المتميزة فى سرعة وسهولة توصيل المادة الفعالة للعضو المصاب.ويذكر أن هذا الابتكار ضمن "مشروع تسجيل براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة"، ومن ضمن مبادرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلةً في مركز الابتكار والملكية الفكرية.ويهدف هذا المشروع إلى رفع التصنيف المحلي والدولي للجامعة في عدد تسجيل براءات الاختراع لها ، وكذلك المساهمة في تحفيز منسوبي الجامعة لتحويل اختراعاتهم وأفكارهم البحثية إلى منتجات.ويشار إلى أن وثيقة الحماية الممنوحة هي أحد مخرجات المشروع البحثي الممول ضمن مبادرة التمويل المؤسسي في عمادة البحث العلمي.