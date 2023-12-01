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فحص مدته 10 ثوانٍ يحميك من مرض مميت

سرطان الرئة
سرطان الخصية يمكن أن ينتقل إلى الرئتين
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يمكن لفحص ذاتي بسيط مدته 10 ثوانٍ فقط أن يقود إلى اكتشاف سرطان الخصية، الذي يعد السبب الرئيسي لحالة يطلق عليها الأطباء اسم "رئة قذيفة المدفع".اضافة اعلان
ويحدث ذلك عندما ينتشر المرض إلى الرئتين ويشكل تناثرًا من الأورام التي تتكاثر بسرعة. 
وكشف الدكتور سام غالي، طبيب قسم الطوارئ المقيم في فلوريدا، في تسجيل صوتي نُشر على موقع التواصل الاجتماعي، أن ما يقرب من 99% من مرضى سرطان الخصية الذين يصابون به قبل أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم سوف ينجون منه. 
وتتناقص احتمالات البقاء على قيد الحياة من حوالي 96% عند اكتشافه مبكرًا إلى 73% بمجرد انتشار السرطان خارج الخصيتين إلى الرئتين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

تفاصيل الاختبار

ويستغرق الاختبار حوالي 10 ثوانٍ، يتم خلاله وضع الأصابع خلف الخصية مع وضع الإبهام على المقدمة. وباستخدام بطانات الأصابع والإبهام بدلاً من الأطراف، يجب تمرير الإبهام بلطف من أعلى إلى أسفل الخصية من الأمام والجانب، ثم الرجوع للخلف.
وتتم العملية على كلا الجانبين، فإذا كانت الخصيتان ناعمة وثابتة فليس ثمة خطر، أما إذا شعر الشخص بوجود كتلة – صلبة وربما بحجم حبة البازلاء – فيجب الرجوع إلى الطبيب.
يشار إلى أن سرطانات الخصية غير شائعة نسبيًا – إذ يتم تشخيص ما يقرب من 0.4 % من الرجال بالحالة في مرحلة ما خلال حياتهم. ومع ذلك، فإنه يعد السرطان الأكثر شيوعًا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 44 عامًا.

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