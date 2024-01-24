فتح 10آلاف ملف جديد لمرضى نفسيين ومدمنين

أ أ

خدم مجمع "إرادة" للصحة النفسية بالرياض، العام الماضي، 669.572 مريضا، وقدم لهم خدمات علاجية وتأهيلية ووقائية وتوعوية، وخدمات تطويرية وإدارية مساعدة. اضافة اعلان





فتح 10 آلاف ملف جديد لمرضى نفسيين ومدمنين



زيارة 7.049 مريض نفسي في منازلهم



قدم مجمع "إرادة" خدمة الرعاية اللاحقة لـ 236 متعافيا



26.629 مريضا استفاد من الخدمات التأهيلية



وأشار إحصاء صادر عن المجمع، إلى فتح 10.103 ملفات جديدة لمرضى نفسيين ومرضى إدمان من الجنسين، واستقبال 40.299 حالة في قسم الإسعاف والطوارئ ما بين حالات إدمانية وأخرى نفسية.واستقبل المجمع 65.471 حالة في العيادات الخارجية، إضافة لتقديم خدمة الطب الاتصالي والعيادات الافتراضية لـ9.721 حالة، فيما تم تقديم 4.068 خدمة تنويمية في الأقسام الداخلية.وتم تنفيذ 7.049 زيارة عبر الفرق العلاجية للمريضات والمرضى النفسيين في منازلهم والبالغ عددهم 681 مستفيداً.وتضمنت الخدمات صرف 179.401 وصفة طبية للمرضى، منها 15.083 وصفة تم إيصالها إلى المرضى في منازلهم، وتقديم 8.361 خدمة نفسية، و19.330 خدمة اجتماعية، و1.846 خدمة إرشاد علاج إدمان.وأجرى المجمع 236.357 فحصاً مخبرياً، وإعداد 15.912 تقريراً ما بين مدنية وجنائية، وعمل 942 أشعة، وتقديم 4.799 خدمة علاج أسنان.وتم تقديم خدمة الرعاية اللاحقة لـ236 متعافياً من الإدمان، واحتفل بتخريج عدد من المتعافين من الإدمان بعد إنهائهم البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص لهم.وبلغت الخدمات التأهيلية 26.629 مستفيداً ومستفيدة من المرضى المنومين ومرضى الرعاية النهارية، وكذلك تقديم 2.777 خدمة عبر إدارة تجربة المريض.وإتاحة 137 فرصة تطوعية استفاد منها 1.447 متطوعاً ومتطوعة، وتنفيذ 227 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 5.893 متدرباً ومتدربة، وتعامل قسم أهلية العلاج مع 1.650 إحالة طبية.