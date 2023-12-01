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"فايزر" تتوقف عن إنتاج دواء لإنقاص الوزن بسبب هذه الأعراض

شركة فايزر
شركة فايزر
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توقفت شركة فايزر الأمريكية للصناعات الدوائية، عن تطوير دواء تجريبي لإنقاص الوزن يتم تناوله مرتين يوميًا.
وذلك بعد ظهور أعراض جانبية على نصف الأشخاص الذين تناولوه خلال مرحلة التجارب، مثل الدوار والقيء.اضافة اعلان

تطوير نسخة أخرى من دواء إنقاص الوزن

وذكرت الشركة في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أنها سوف تستمر في تطوير نسخة أخرى من الدواء يتم تناولها مرة واحدة يوميًا تحمل اسم "دانوجليبرون"، على أمل تحسين الأعراض الجانبية المصاحبة له.

إصدار نتائج دراسات الدواء الجديد

وأوضحت فايزر أن من المتوقع أن تصدر نتائج الدراسات الخاصة بالدواء الجديد خلال النصف الأول من العام المقبل، وأعربت عن أملها أن تفضي هذه النتائج عن "مسار للأمام".
ويمثل قرار التوقف عن تطوير الدواء ضربة أخرى لجهود فايزر لتطوير أدوية جديدة من أجل الدخول في سوق أدوية إنقاص الوزن المربح، في ظل تراجع الطلب على لقاحها الخاص بفيروس كورونا.

73 % المرضى ظهرت عليهم الأعراض الجانبية

ورغم أن معظم الأعراض الجانبية التي صاحبت مراحل تجربة الدواء كانت محدودة، فإن 73% من المرضى ظهرت عليهم أعراض دوار، و 47% ظهرت عليهم أعراض قيء، و25% أعراض إسهال.

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